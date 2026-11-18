Lợi nhuận tăng gấp đôi, doanh thu Nvidia vượt 115 tỷ USD

Rạng sáng 18/11 theo giờ Hà Nội, Nvidia công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2027, kết thúc ngày 25/10/2026, với doanh thu đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý liền trước. Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất trong lịch sử tập đoàn bán dẫn Mỹ.

Lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán GAAP đạt 65,3 tỷ USD, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,70 USD, so với 1,30 USD cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 74,8%, giảm nhẹ so với mức 75% của quý trước nhưng vẫn cao hơn mức 73,4% cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Nvidia vượt xa kỳ vọng Phố Wall. Trước đó, các nhà phân tích dự báo doanh thu quý III đạt khoảng 109,1 tỷ USD, thấp hơn hơn 6 tỷ USD so với thực tế.

Động lực tăng trưởng lớn nhất tiếp tục đến từ mảng trung tâm dữ liệu. Doanh thu bộ phận này đạt 107,6 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ, chiếm gần 93% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Doanh thu từ nhóm khách hàng điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscalers) đạt 60,1 tỷ USD, tăng 71%. Trong khi đó, nhóm khách hàng AI Cloud, doanh nghiệp và công nghiệp mang về 47,5 tỷ USD, tăng tới 195% so với cùng kỳ.

(Ảnh minh họa)

Nvidia cho biết đã bắt đầu giao các hệ thống Vera Rubin NVL72, nền tảng AI thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong các quý tới. Các đối tác triển khai bao gồm Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, CoreWeave và Nebius.

Không chỉ tăng trưởng mạnh trong quý III, Nvidia còn đưa ra dự báo doanh thu quý IV năm tài chính 2027 đạt khoảng 130 tỷ USD, với biên độ dao động 3%, cao hơn mức dự báo khoảng 125 tỷ USD của giới phân tích.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp dự kiến giảm xuống 71–72%, phản ánh áp lực chi phí trong giai đoạn mở rộng sản xuất và chuyển đổi sang các thế hệ sản phẩm mới. Quý IV cũng có thêm một tuần hoạt động so với quý thông thường, yếu tố cần được tính đến khi đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 2% trong giao dịch ngoài giờ ngay sau khi báo cáo được công bố. Dù vậy, phản ứng của nhà đầu tư tương đối thận trọng so với quy mô tăng trưởng mà doanh nghiệp ghi nhận.

Cam kết nguồn cung 390 tỷ USD

Bên cạnh kết quả kinh doanh kỷ lục, tài liệu giải trình tài chính của Nvidia gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy quy mô các cam kết tài chính của doanh nghiệp đang tăng nhanh.

Tính đến cuối quý III, Nvidia có tổng cam kết về nguồn cung và năng lực sản xuất lên tới 390 tỷ USD, tăng 111 tỷ USD so với mức 279 tỷ USD của quý trước. Theo Nvidia, phần lớn mức tăng đến từ các thỏa thuận thu mua nguồn cung bộ nhớ trong nhiều năm, nhằm bảo đảm năng lực sản xuất cho các thế hệ chip và hệ thống AI tiếp theo.

Đây là một trong những chỉ dấu đáng chú ý về quy mô đầu tư mà Nvidia đang thực hiện để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, 390 tỷ USD là giá trị các cam kết cung ứng trong tương lai, không phải khoản nợ vay hay số tiền doanh nghiệp phải thanh toán ngay lập tức.

Ngoài cam kết nguồn cung, Nvidia còn công bố các thỏa thuận dịch vụ đám mây và thuê trung tâm dữ liệu với tổng giá trị khoảng 102 tỷ USD, tăng từ mức 74 tỷ USD của quý trước.

Các thỏa thuận này chủ yếu phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các mô hình AI và phần mềm của Nvidia. Một số hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu có thời hạn lên tới 20 năm, dự kiến bắt đầu trong giai đoạn từ quý IV năm tài chính 2027 đến năm tài chính 2033.

Một nội dung khác đáng quan tâm là các cam kết bảo đảm tài chính cho đối tác phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu, với mức rủi ro tối đa theo các thỏa thuận đạt 118 tỷ USD. Trong đó, Nvidia đã tham gia các thỏa thuận hỗ trợ tín dụng liên quan đến dự án trung tâm dữ liệu PORTS-Pike Technology Campus tại bang Ohio, Mỹ, do SB Energy phát triển. Dự án có quy mô dự kiến khoảng 4,25 GW, gồm 9 tòa nhà trung tâm dữ liệu, gắn với các hợp đồng thuê dài hạn phục vụ hạ tầng AI của OpenAI.

Những con số đáng chú ý trong BCTC của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Việc doanh nghiệp đồng thời cam kết mua nguồn cung, thuê hạ tầng và bảo đảm tài chính cho các đối tác cho thấy Nvidia đang mở rộng vai trò từ nhà cung cấp chip sang một mắt xích tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng hệ sinh thái AI.

Dù vậy, mô hình này cũng đặt ra những vấn đề về quy mô vốn cam kết và mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa Nvidia với các khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và đơn vị phát triển trung tâm dữ liệu.

Theo tài liệu giải trình, một số cam kết với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI mới (neocloud) chỉ có hiệu lực khi đối tác huy động được vốn, triển khai hạ tầng và đáp ứng các điều kiện vận hành. Giá trị cũng như thời điểm thực hiện các thỏa thuận có thể thay đổi, thậm chí bị cắt giảm hoặc hủy bỏ nếu các điều kiện không được đáp ứng.

Trong khi các cam kết dài hạn gia tăng, quy mô hàng tồn kho của Nvidia cũng tiếp tục mở rộng. Tại cuối quý III, hàng tồn kho đạt 39,7 tỷ USD, tăng từ 31,6 tỷ USD quý trước. Doanh nghiệp giải thích sự gia tăng này nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất nền tảng Rubin.

Khoản phải thu đạt khoảng 81 tỷ USD, trong khi thời gian thu tiền bình quân tăng từ 60 lên 64 ngày.

Ở chiều tích cực, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý đạt 48,3 tỷ USD, gần gấp đôi mức 24,1 tỷ USD của quý trước. Dòng tiền tự do đạt khoảng 43,8 tỷ USD, cho thấy khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức lớn. Tuy nhiên, lượng tiền mặt, tương đương tiền và chứng khoán nợ có tính thanh khoản của Nvidia giảm từ 56,6 tỷ USD cuối quý trước xuống 53,5 tỷ USD.

Báo cáo quý III được công bố trong bối cảnh Nvidia trải qua thay đổi lớn về nhân sự cấp cao, sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang từ chức CEO ngày 12/11. Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính, đang đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền.

Theo Reuters, bà Kress cho biết Nvidia kỳ vọng doanh thu năm tài chính 2028 tăng khoảng 75%. Dù triển vọng kinh doanh vẫn tích cực, sự thay đổi lãnh đạo cùng quy mô cam kết tài chính ngày càng lớn đang khiến nhà đầu tư chú ý hơn đến khả năng triển khai các dự án, hiệu quả sử dụng vốn và tính bền vững của nhu cầu AI.