Jensen Huang thành lập ‘phòng tác chiến’, lên kế hoạch quay lại Nvidia

Theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Huang đã thảo luận với những người thân tín về khả năng quay lại điều hành Nvidia. Động thái này diễn ra trong lúc hội đồng quản trị công ty tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những hành vi dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng tại nhà sản xuất chip có giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD trong tuần này.

Một đồng minh của ông Huang nói với Financial Times (FT) rằng họ đang tập hợp một nhóm điều hành cấp cao tại Thung lũng Silicon, được mô tả là “phòng tác chiến”, nhằm vận động đưa cựu CEO Nvidia trở lại. Nhóm này cũng sẽ tìm cách tranh thủ sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

“Những người có tiếng nói và tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ, ngoại trừ các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen”, người này cho biết, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực vận động đã nhận được sự ủng hộ của chính ông Huang.

Chiến dịch công khai kêu gọi Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Huang đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những ngày cuối tuần. CEO Tesla và SpaceX Elon Musk cùng CEO Epic Games Tim Sweeney nằm trong số những lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ ủng hộ bức thư ngỏ gửi hội đồng quản trị Nvidia, với lời kêu gọi: “Hãy đưa Jensen trở lại”.

Ông Jensen Huang trò chuyện với bà Alice Huang sau khi phát biểu khai mạc tại Computex 2024 ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 2/6/2024 (Ảnh: Ann Wang/Reuters)

Ông Jensen Huang vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một bộ phận nhân viên Nvidia. Kể từ khi ông từ chức, một số nhân viên đã công khai kêu gọi ông quay trở lại và ký tên vào bức thư ngỏ nói trên.

Tuy nhiên, nỗ lực đưa ông Huang trở lại nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ một số nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng tại Washington. Ngày 15/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi một cuộc “cải tổ mạnh mẽ” trong ban lãnh đạo Nvidia sau sự ra đi của ông Huang.

Ông Bessent cho rằng hội đồng quản trị Nvidia nên tìm kiếm CEO kế nhiệm từ bên ngoài công ty, đồng thời gợi ý rằng các lãnh đạo khác của tập đoàn cũng cần bị xem xét trách nhiệm liên quan đến việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

“Tôi muốn tiếp tục đặt câu hỏi về văn hóa quản trị tại Nvidia, liệu công ty có thúc đẩy những thương vụ bán chip có dấu hiệu bất hợp pháp này nhằm thổi phồng doanh thu và lợi nhuận hay không?”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông Bessent cũng đặt câu hỏi về việc Nvidia công bố thông tin tài chính, chỉ ra sự tăng vọt trong doanh thu được báo cáo tại Singapore trong khi doanh thu tại Trung Quốc lại giảm.

Bên cạnh đó, ông Huang không nắm quyền kiểm soát cổ phần tại Nvidia như một số nhà sáng lập kiêm CEO khác. Điều này đồng nghĩa ông không có khả năng phủ quyết các quyết định của hội đồng quản trị. Hiện công ty đang được điều hành bởi CEO tạm quyền Colette Kress cùng đội ngũ quản lý, với ưu tiên trước mắt là ổn định hoạt động trước khi công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 17/11

Mối quan hệ tình cảm giữa ông Huang và bà Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore, đã khiến Nvidia phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ về các biện pháp tuân thủ trong hoạt động bán chip AI cho khách hàng tại châu Á có khả năng liên quan đến Trung Quốc.

Ngay cả những người đang nỗ lực vận động đưa ông Huang trở lại cũng chưa tìm được cách khôi phục danh tiếng cho cựu CEO. “Việc có quan hệ tình cảm với cấp dưới là hành vi đủ để bị sa thải”, một người tham gia chiến dịch vận động thừa nhận.

Trước đó, FT ngày 13/11 đưa tin rằng hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận CEO Arm Rene Haas để xem xét khả năng ông trở thành người kế nhiệm ông Huang. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Nvidia cho biết chưa khởi động bất kỳ quy trình lựa chọn CEO mới nào một cách “chính thức”.

Cùng ngày, Brad Gerstner, nhà sáng lập Altimeter Capital, và Gavin Baker, Giám đốc điều hành Atreides Management, đều là cổ đông của Nvidia, đã công bố một bức thư ngỏ gửi hội đồng quản trị công ty. Trong thư, hai nhà đầu tư kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc “tất cả các phương án, bao gồm cả khả năng Jensen Huang trở lại”.

Hai người, vốn là những nhà đầu tư lớn vào Nvidia, cho rằng thành công vượt trội của ông Huang trong suốt thời gian dài lãnh đạo công ty, cùng những bất ổn lớn xoay quanh sự ra đi gần đây của ông, là những lý do để hội đồng quản trị cân nhắc khả năng đưa cựu CEO trở lại.

Người phát ngôn của Nvidia và người phát ngôn của ông Huang đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo Financial Times