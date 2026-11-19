Thông qua mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, tập đoàn chip Mỹ Nvidia được cho là đã xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh trị giá hàng chục tỷ USD, giúp khách hàng Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán AI bị hạn chế.

Nvidia kiếm hàng chục tỷ USD từ hệ sinh thái liên quan Trung Quốc

Hơn 20% doanh thu của Nvidia trong năm tài chính trước được tạo ra từ hoạt động kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc. Đây là con số đáng chú ý được Culper Research, công ty chuyên nghiên cứu và bán khống cổ phiếu, công bố trong một báo cáo mới. Đáng nói, chính đơn vị này từng đưa ra những cảnh báo về hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc hồi tháng 5.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang đã xây dựng một bộ máy kinh doanh vận hành trơn tru, giúp Trung Quốc duy trì quyền tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến nhất.

Theo báo cáo, cựu CEO Nvidia Jensen Huang đã góp phần thúc đẩy một hệ sinh thái kinh doanh trong đó những dòng chip mạnh nhất của hãng được bán cho các trung tâm dữ liệu tại Đông Á. Những trung tâm này sau đó cung cấp năng lực tính toán cho các dịch vụ công nghệ của những tập đoàn Trung Quốc như Alibaba.

Mô hình kinh doanh này được cho là đã đóng góp hơn 1/5 tổng doanh thu Nvidia trong năm tài chính trước, cho thấy quy mô đáng kể của mối liên hệ giữa nhà sản xuất chip Mỹ và thị trường Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng địa chính trị giữa hai quốc gia.

Theo The Wall Street Journal, nỗ lực cung cấp công nghệ AI quan trọng cho Trung Quốc đã mang lại cho Nvidia khoản doanh thu lên tới 12,4 tỷ USD chỉ trong 6 tháng kết thúc ngày 26/7 năm nay. Con số này tương đương khoảng 7% doanh thu toàn cầu của tập đoàn. Tuy nhiên, tờ báo cho rằng, còn hàng tỷ USD doanh thu khác có thể truy ngược về những khách hàng Trung Quốc thông qua các đối tác và hệ thống trung gian.

Những hoạt động này được xem là cách thức giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ của Nvidia mà không cần trực tiếp nhập khẩu chip từ Mỹ. Đồng thời, đây cũng trở thành nguồn thu cực kỳ béo bở đối với nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới.

Mạng lưới giúp Trung Quốc tiếp cận chip Nvidia

Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến nhất của Nvidia. Tuy nhiên, những hạn chế này không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Trung Quốc hoàn toàn mất khả năng sử dụng năng lực tính toán từ phần cứng Mỹ.

Các tòa nhà tại khuôn viên của DayOne Data Centers Ltd. trong Khu công nghệ Kempas (Kempas Tech Park) ở Johor, Malaysia, ngày 27 /10/2026. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Theo mô hình được The Wall Street Journal mô tả, Nvidia bán chip cho những doanh nghiệp đặt trung tâm dữ liệu tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Những công ty này sau đó cho các tập đoàn công nghệ Trung Quốc thuê năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Nhờ vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể sử dụng sức mạnh của những bộ xử lý Nvidia tiên tiến mà không nhất thiết phải trực tiếp sở hữu hoặc nhập khẩu chúng vào lãnh thổ Trung Quốc.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trung gian còn bị nghi ngờ đã chuyển chip trực tiếp sang Trung Quốc, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ điện toán đám mây từ nước thứ ba.

Một trong những cái tên nổi bật nhất là Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore, từng do Alice Huang lãnh đạo. Người phụ nữ này được cho là có quan hệ tình cảm với Jensen Huang và từng bị đặt nghi vấn là gián điệp. Những cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh bê bối cá nhân và những tranh cãi xoay quanh hoạt động kinh doanh của cựu lãnh đạo Nvidia ngày càng thu hút sự chú ý.

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2025, Megaspeed đã thu xếp các thương vụ đưa lượng chip Nvidia cao cấp trị giá gần 12 tỷ USD đến những công ty tại Trung Quốc.

Hồ sơ vận chuyển cho thấy các đơn đặt hàng bao gồm hàng trăm nghìn chip thuộc những dòng sản phẩm mà quy định xuất khẩu của Mỹ vốn muốn ngăn chặn việc đưa vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng những hồ sơ này không xác định chính xác bao nhiêu chip thực sự được giao hàng, cũng như nguồn gốc cụ thể của toàn bộ số sản phẩm nói trên. Vì vậy, chưa thể xem giá trị đơn đặt hàng là bằng chứng cho thấy toàn bộ lượng chip đã được chuyển đến Trung Quốc.

Mỹ đóng lỗ hổng xuất khẩu chip AI qua nước thứ ba

Khi quy mô hoạt động kinh doanh liên quan đến Trung Quốc của Nvidia dần được phơi bày, Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Hai thông báo thay đổi quy định nhằm đóng lỗ hổng cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip AI của Mỹ thông qua những trung tâm dữ liệu đặt tại quốc gia thứ ba.

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành một quy định tạm thời có hiệu lực cuối cùng, hướng tới kiểm soát chặt chẽ hơn việc chuyển giao các dòng bán dẫn tiên tiến.

Theo quy định mới, doanh nghiệp muốn xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao nội địa các loại chip bán dẫn tiên tiến đến Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan hoặc Brazil sẽ phải xin giấy phép.

Danh sách này có thể tiếp tục được mở rộng theo quyết định của Bộ trưởng Thương mại Mỹ, sau khi tham vấn Ngoại trưởng hoặc Trợ lý Tổng thống phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia.

Washington đánh giá những quốc gia nói trên có nguy cơ chuyển hướng hàng hóa cao hơn mức thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ muốn kiểm soát không chỉ điểm đến trực tiếp của chip mà cả những hoạt động trung gian có khả năng đưa công nghệ nhạy cảm đến các đối tượng bị hạn chế.

Động thái này có thể tác động đáng kể đến mô hình kinh doanh trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, đặc biệt là những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho khách hàng Trung Quốc.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, đại diện bang Washington và là thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Thương mại Thượng viện, đã kêu gọi chính quyền Mỹ tăng cường kiểm soát hoạt động bán chip AI cho Trung Quốc.

Bà cho biết những tập đoàn Trung Quốc như Alibaba và ByteDance đã sử dụng các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài được trang bị chip Nvidia tiên tiến để huấn luyện những mô hình AI thế hệ mới.

Theo bà Cantwell, các doanh nghiệp này đang khai thác lỗ hổng trong quy định xuất khẩu của Mỹ bằng cách sử dụng chip tiên tiến tại những trung tâm dữ liệu nước ngoài, ngay cả khi những sản phẩm đó bị hạn chế đưa trực tiếp vào lãnh thổ Trung Quốc.