Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. So với mức đỉnh được lập vào tháng 3 đến nay, giá vàng miếng SJC giảm hơn 54 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 133-136 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 132,5 - 136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 132,5 - 136,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 132,2 - 136,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Ảnh: NY.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.755 USD/ounce, giảm 106 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 117,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới lên 19,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.646 đồng/USD, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.540 - 25.920 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD chợ đen giao dịch ở mức 26.100 - 26.130 đồng/USD.