CEO Jensen Huang từ chức, nhiều phụ nữ đặt hoa, đứng khóc trước trụ sở NVIDIA

Sau khi tỉ phú Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA giữa bê bối không chung thủy, nhiều bó hoa và cả nến bất ngờ xuất hiện trước trụ sở công ty. Khung cảnh này bị nhiều cư dân mạng bình luận là trông giống như một nơi tưởng niệm.

Jensen Huang và vợ, bà Lori Huang, đi đến Nhà Trắng vào ngày 24/9/2026, trước khi bê bối không chung thủy nổ ra. Ảnh: AP Photo/ Carolyn Kaster, File.

Hoa, nến xuất hiện trước trụ sở NVIDIA, có phụ nữ bật khóc

Ngày 12/11 (giờ Mỹ), NVIDIA thông báo nhà đồng sáng lập Jensen Huang đã từ chức Giám đốc điều hành (CEO) giữa những ồn ào đời tư.

Thông tin này nhanh chóng gây chấn động giới công nghệ, nhưng sau đó, cảnh tượng bên ngoài trụ sở NVIDIA tại Santa Clara (bang California, Mỹ) lại khiến cộng đồng mạng chú ý theo một cách khá bất ngờ.

Theo The Straits Times và Yahoo!, kể từ sau khi thông tin Jensen Huang từ chức được công bố đến giờ, nhiều bó hoa đã được đặt ngay dưới bảng tên và logo NVIDIA trước trụ sở công ty. Ít nhất một người đàn ông còn mang nến đến đặt tại đây.

Một người đến đặt nến trước bảng tên công ty NVIDIA. Một số người khác đã đặt hoa. Ảnh: Benjamin Fanjoy/Getty Images.

Không chỉ vậy, còn có mấy phụ nữ đứng gần cửa ra vào tòa nhà, trong đó 2 người có vẻ đang khóc.

Dân mạng ngỡ ngàng, nhiều người trêu chọc

Điều gây chú ý ở đây là những bó hoa và nến được đặt trước biển tên NVIDIA trông giống cách người ta tưởng nhớ một người không còn nữa.

Trong khi đó, Jensen Huang vẫn sống khỏe mạnh và giàu có, chỉ là ông không còn giữ vị trí CEO của công ty mà mình đồng sáng lập thôi.

Trang Independent viết, những hình ảnh hoa, nến, phụ nữ khóc trước cửa NVIDIA đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, thu hút những bình luận hài hước và trêu chọc. Ngoài ra, cũng có những cư dân mạng tỏ ra khó tin trước cách một số người phản ứng với việc thay đổi lãnh đạo của một công ty công nghệ.

Mấy phụ nữ đứng gần cửa NVIDIA, trong đó 2 người có vẻ đang khóc. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Jensen Huang là người có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong giới công nghệ và rất nhiều người hâm mộ ông. NVIDIA hiện là một trong những tên tuổi quan trọng nhất của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi Jensen Huang rời vị trí CEO, NVIDIA bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm người kế nhiệm chính thức.