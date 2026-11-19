Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 15, trong đó đề xuất nhiều quy định nhằm siết quản lý thị trường, minh bạch hoạt động mua bán và làm rõ trách nhiệm của các thương nhân trong hệ thống phân phối.

Theo dự thảo, thương nhân kinh doanh xăng dầu có hành vi giữ hàng, không bán hoặc hạn chế bán ra để chờ giá tăng, hoặc lợi dụng tình trạng khan hiếm nhằm tạo ra sự thiếu hụt giả tạo rồi bán lại kiếm lời bất chính, sẽ bị xem xét xử lý về hành vi đầu cơ, găm hàng.

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về giá, xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật hình sự.

Dự thảo đồng thời làm rõ một số trường hợp không bị coi là đầu cơ, găm hàng. Cụ thể, xăng dầu đang chờ kết quả thử nghiệm, kiểm tra chất lượng hoặc phải tạm ngừng bán do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng theo quy định sẽ không thuộc diện này.

Việc đánh giá mức tồn kho được thực hiện theo các tiêu chí xác định hành vi găm hàng trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bộ Công Thương sẽ quy định cụ thể dấu hiệu và thời hạn lưu kho làm căn cứ yêu cầu thương nhân giải trình, kiểm tra hoạt động mua xăng dầu nhằm mục đích găm giữ.

Quy định này nhằm phân biệt việc dự trữ hàng hóa phục vụ kinh doanh thông thường với hành vi cố tình tích trữ, hạn chế nguồn cung để trục lợi.

Về kiểm soát cạnh tranh, dự thảo đề xuất tăng cường trách nhiệm của Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh trong theo dõi, giám sát hoạt động định giá trên thị trường xăng dầu.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến Bộ Công Thương để xem xét, điều tra và xử lý theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Dự thảo đưa ra một số dấu hiệu cần theo dõi, sàng lọc. Trong đó, trường hợp có từ hai thương nhân đầu mối trở lên, chiếm thị phần kết hợp từ 30% trở lên, thông đồng hoặc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà không xuất phát từ biến động khách quan của các yếu tố hình thành giá sẽ thuộc diện xem xét.

Tương tự, cơ quan quản lý sẽ theo dõi trường hợp thương nhân có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền áp đặt giá mua, giá bán bất hợp lý; hoặc từ hai thương nhân phân phối trở lên trên cùng địa bàn, chiếm thị phần kết hợp từ 30% trở lên, có hành vi thông đồng, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu cơ quan quản lý giám sát biến động giá bán, các yếu tố hình thành giá, việc điều chỉnh, công bố và kê khai giá của thương nhân.

Nếu phát hiện giá xăng dầu tăng bất hợp lý, chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận, xuất hiện chênh lệch giá bất thường hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình và tổ chức kiểm tra.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định về cạnh tranh, pháp luật về giá và Bộ luật Hình sự, tùy tính chất, mức độ.