Tân Tổng giám đốc công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có xuất thân thế nào?

VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới

Trong bản đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp mới nhất, CTCP Năng lượng VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo. Theo đó, ông Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1989) được bổ nhiệm thay thế bà Nguyễn Thanh Thúy giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trước khi có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo, vào cuối tháng 10 vừa qua, VinEnergo cũng đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp bằng VND là 12.133,9 tỷ đồng và hơn 15.701 tỷ đồng là các tài sản khác.

Một hoạt động gần đây của ông Nguyễn Anh Khoa là tham gia buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau và VinEnergo vào ngày 14/11/2025.

Ông Nguyễn Anh Khoa trong buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau hồi giữa tháng 11 - Ảnh: camau.gov.vn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cả Mau, tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện thông tin thêm về các dự án lớn tỉnh đang mời gọi đầu tư: 22 dự án điện gió với tổng công suất 1.309MW, 2 dự án điện mặt trời tập trung tổng công suất 100MW; đồng thời, xây dựng định hướng hình thành trung tâm năng lượng đa năng gắn với phát triển logistics và cảng nước sâu Hòn Khoai.

Trong trao đổi hợp tác, tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo nghiên cứu và phát triển các dự án: Điện mặt trời, điện gió và các dạng năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu điện, kèm theo hạ tầng cáp ngầm, đường dây truyền tải và hệ thống chuyển đổi AC/DC; phát triển năng lượng tái tạo cung cấp trực tiếp cho sản xuất hydro xanh, amoniac xanh, trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử; đầu tư hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và xuất khẩu hydro, amoniac, tận dụng lợi thế cảng Hòn Khoai và Khu kinh tế Năm Căn; khảo sát, phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới hình thành cụm công nghiệp hydro xanh Cà Mau trong tương lai.

Ông Nguyễn Anh Khoa, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khẳng định, nếu được tỉnh ủng hộ, doanh nghiệp sẽ quyết tâm đầu tư, đồng hành cùng Cà Mau trong phát triển cụm năng lượng tái tạo, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng của khu vực.

Tân Tổng giám đốc VinEnergo xuất thân thế nào?

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc của VinEnergo, ông Nguyễn Anh Khoa có nhiều năm kinh nghiệm tại VinaCapital, bao gồm vai trò là Phó Tổng Giám đốc bộ phận đầu tư hạ tầng năng lượng của VinaCapital.

Doanh nhân sinh năm 1989 có bằng Thạc sỹ tài chính của Trường Kinh tế và khoa học Chính trị Luân Đôn, đồng thời ông cũng có bằng chuyên viên phân tích tài chính chuyên nghiệp.

Ngoài ra ông Nguyễn Anh Khoa cũng đang là lãnh đạo và người đại diện của 2 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH cầu đường xây dựng và chế biến gỗ Thái Dương và Công ty TNHH AK Invest & Trading.

Trong đó, Công ty TNHH cầu đường xây dựng và chế biến gỗ Thái Dương được thành lập tháng 2/2001, có trụ sở tại thôn 11, Xã Ia Rvê, Tỉnh Đắk Lắk. Ở lần đăng ký thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, ông Nguyễn Anh Khoa thay thế ông Nguyễn Đình Khảm (sinh năm 1962) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Theo công bố, doanh nghiệp có vốn điều lệ 70 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Phùng Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thanh Quang, mỗi người góp 28 tỷ đồng tương đương 40% vốn góp và cổ đông Trần Đức Huy góp 14 tỷ đồng tương đương 20% vốn góp. Doanh nghiệp này đăng ký sử dụng 15 lao động.

Công ty TNHH AK Invest & Trading được thành lập tháng 1/2022 có trụ sở tại Lô B2-56, Đường Số 2, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (cũ). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 triệu đồng, ông Nguyễn Anh Khoa giữ vị trí Chủ tịch kiêm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.