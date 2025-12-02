Trước khi xảy ra cháy lớn, Bia Hà Nội kinh doanh ra sao?

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội

Công An TP Hà Nội cho biết khoảng 05h54’, ngày 1/12/2025, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy tại nhà máy bia Hà Nội, địa chỉ tại số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ đặt trụ sở chính của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan ra các khu vực xưởng lân cận, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, 8, 10 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP đến hiện trường phối hợp với Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Nhà máy Bia Hà Nội xảy ra cháy lớn sáng 1/12 - Ảnh: Công An Hà Nội

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 2 của khối nhà 2 tầng nằm trong khuôn viên nhà máy. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy và sinh khói khí độc, đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ bùng phát lên mái và lan sang các nhà xưởng kế cận, thậm chí là các khu dân cư lân cận. Công tác trinh sát hiện trường cho thấy không có người bị mắc kẹt trong khu vực cháy, tạo điều kiện để chỉ huy tập trung tối đa vào chiến thuật chống cháy lan và tiếp cận sâu vào điểm phát lửa.

Sau gần một giờ nỗ lực khống chế, đến 6h55 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công nguy cơ cháy lan sang các khu vực còn lại của công trình và các nhà dân xung quanh. Đến khoảng 7h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; các tổ công tác tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn và kiểm tra cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ theo quy định.

Bia Hà Nội kinh doanh ra sao trước khi xảy ra cháy lớn?

Trước khi xảy ra cháy lớn vào sáng 1/12, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính quý 3 cho biết Habeco ghi nhận doanh thu hơn 2.507 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gần 10 tỷ đồng lên hơn 54 tỷ đồng, lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng lên gần gấp đôi hơn 6,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm hơn 15 tỷ đồng xuống còn 385 tỷ đồng, quản lý doanh nghiệp tương đương cùng kỳ. Kết quả doanh nghiệp ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh gần 290 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người - Ảnh: Công An Hà Nội

Sau khi trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỷ, tăng tới 78%. Đáng chú ý, biên lãi gộp trong hai quý gần nhất duy trì ở 29,5%, ngang với thời kỳ đỉnh cao 2019-2020 và cao hơn đáng kể so với mức 20-25% của các năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Habeco đạt gần 6.322 tỷ đồng doanh thu và 369 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng lần lượt 6% và 45% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp dù mới hoàn thành hơn 50% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 87% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Mức lãi này thậm chí cao hơn kết quả của cả năm 2023 và 2024.

Bên cạnh mảng kinh doanh chính khởi sắc, doanh thu tài chính của Habeco tăng 24%, đạt 152 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng tương đương thu bình quân khoảng 0,5 tỷ đồng/ngày.

Đến cuối tháng 9/2025, Habeco có tổng tài sản hơn 7.624 tỷ đồng, tăng hơn 365 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của Habeco đạt 4.800 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tới 64% tổng tài sản. Ngược lại, nợ vay tài chính gần như bằng không, chỉ còn gần 1 tỷ đồng, giảm tới 99% so với đầu năm.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô (đợt 1). Theo đó, Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cũng là một trong những cơ sở thuộc diện di dời.

Việc di dời phải gắn với yêu cầu đổi mới thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng lượng, nhằm tránh tình trạng chuyển dịch ô nhiễm từ khu vực này sang khu vực khác.