Chủ doanh nghiệp 70 nhân sự xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam không tốn một đồng ngân sách là ai?

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại Trụ sở Chính phủ.

Buổi làm việc có sự tham gia của 5 doanh nghiệp đã đăng ký quan tâm đến dự án, bao gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery gây chú ý khi bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư theo phương án kinh doanh thu hồi vốn.

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Theo thông tin đăng tải trên website của CTCP Tập đoàn Discovery, ngày 21/9 doanh nghiệp đã công bố nghiên cứu và đề xuất kỹ thuật - tài chính cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Đáng chú ý, tập đoàn cam kết huy động 100% vốn từ doanh nghiệp và đối tác quốc tế, thay vì phụ thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đại diện tập đoàn, mô hình này vừa giảm áp lực nợ công, vừa mở ra cơ hội hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho tính khả thi dự án.

Đến đầu tháng 11, Discovery Group tuyên bố chính thức đề xuất đầu tư dự án, với tổng vốn khoảng 63 tỷ USD, tiến độ 6 năm xây dựng (+ 1 năm chuẩn bị), thời gian khai thác thương mại 69 năm, sau đó bàn giao toàn bộ tài sản và công nghệ cho Nhà nước.

Tập đoàn thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc không làm phát sinh nợ công, với nguyên tắc "Tự Vay – Tự Trả", huy động vốn minh bạch từ hợp tác quốc tế và thiết lập cấu trúc tài chính vững chắc để tránh rủi ro nợ công.

Dù đưa ra những cam kết ấn tượng tuy nhiên, những chỉ số nội tại lại cho thấy khoảng cách lớn so với quy mô siêu dự án. Theo ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Discovery, hiện doanh nghiệp có khoảng 70 nhân sự và tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).

Trong khi đó, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Discovery Group được thành lập tháng 3/2016 có vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng, với 4 cổ đông sáng lập gồm CTCP Đầu tư Discovery Việt Nam (14,6%), CTTCP Đầu tư & Du lịch Danko (36,9%), bà Nguyễn Ngọc Anh (37,7%), ông Nguyễn Tiến Thiều (10,08%).

Đến tháng 12/2017, vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn là 260 tỷ đồng nhưng cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập doanh nghiệp có sự thay đổi. Theo đó, CTTCP Đầu tư & Du lịch Danko vẫn giữ tỷ lệ góp vốn 36,9%, trong khi đó, phần góp vốn của ông Nguyễn Tiến Thiều nâng lên 38,1% và bà Nguyễn Ngọc Anh nắm giữ 25%.

Theo giới thiệu, Discovery Group có 6 công ty con và thành viên gồm Discovery Petro hoạt động trong lĩnh vực năng lượng; Danko Travel hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Discovery Siltron hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao; Discovery Royal hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; Discovery Agecare hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi và Discovery Home hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nhà ở.

Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Discovery Group, ông Nguyễn Nam Thiều đang là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Discovery Siltron được thành lập tháng 6/2022 với vốn điều lệ 21 tỷ đồng và Công ty cổ phần Discovery Homes được thành lập tháng 8/2024 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.