Chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ nghẹt thở

Với Grant Richardson, người sáng lập công ty nhập khẩu rượu vang Pangea Selections ở Texas, tình trạng “đóng cửa” của chính phủ liên bang khiến mọi kế hoạch kinh doanh của anh bị đình trệ. Richardson cho biết anh không thể hoàn tất khoản vay hơn 100.000 USD từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA) – vốn là nguồn vốn then chốt để mở rộng hoạt động.

Không chỉ thế, Richardson còn phải tiếp tục nộp 20.000 USD tiền thuế nhập khẩu, trong khi vẫn chưa nhận được khoản hoàn thuế 10.000 USD mà chính phủ nợ anh. Ngay cả việc ra mắt dòng sản phẩm mới cũng bị ngưng trệ, vì cơ quan liên bang tạm ngừng phê duyệt nhãn chai rượu mới.

“Chính phủ vẫn thu tiền của chúng tôi, nhưng lại không trả những gì họ nợ,” Richardson bức xúc nói.

Khi hàng loạt cơ quan ngừng hoạt động, từ cục thuế đến các chương trình cho vay – doanh nghiệp nhỏ khắp nước Mỹ đang bị “đóng băng” giữa chừng.

Làn sóng chi tiêu suy giảm đang kéo nền kinh tế đi xuống

Tại Washington D.C., Sean Han, quản lý nhà hàng Market to Market trong tòa nhà Ronald Reagan, cho biết lượng khách giảm 20–30% kể từ khi chính phủ đóng cửa.

“Chúng tôi từng mất 9 tháng để hồi phục sau đại dịch, giờ có lẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu,” Han nói.

Dữ liệu của OpenTable cho thấy, số lượng đặt bàn tại các nhà hàng ở Washington giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ ở thủ đô, nhiều khu vực du lịch và thương mại khác cũng đang chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ không được trả lương đã cắt giảm chi tiêu, kéo theo sự sụt giảm nhu cầu trong các ngành dịch vụ – từ ăn uống, du lịch đến bán lẻ.

Những vùng du lịch và kinh tế địa phương bị ảnh hưởng thế nào?

Ở bang North Carolina, bà Pam Anderson – chủ khu nghỉ dưỡng Ocean Sands K-9 Resort – đang vật lộn với lượng khách giảm thê thảm. Các khách hàng liên bang hủy kỳ nghỉ vì không có lương, còn khách du lịch thì vắng bóng khi đài tưởng niệm Wright Brothers phải đóng cửa.

So với năm ngoái, đặt phòng giảm 40% trong tháng 10 và 60% trong tháng 11. Bà Anderson và chồng đã phải cắt giảm chi tiêu cá nhân, thậm chí tính đến việc bà sẽ đi làm đêm để duy trì cuộc sống.

“Tôi nói với chồng: Đừng tiêu thêm đồng nào nữa,” người phụ nữ 70 tuổi chia sẻ.

Những khu vực sống nhờ vào du lịch, công viên quốc gia hay dịch vụ công cộng đang chứng kiến doanh thu sụt giảm mạnh, với hiệu ứng lan tỏa tới từng hộ kinh doanh nhỏ.

Các thành phố có căn cứ quân sự đang chịu tác động ra sao?

Ở Huntsville, Alabama, nơi kinh tế phụ thuộc vào ngành quân sự và hàng không vũ trụ, chủ nhà hàng Fran Bolden đã phải tạm đóng cửa quán Arsenal Eats trong căn cứ quân đội Redstone Arsenal.

Trước đây, quán đón 150 khách mỗi ngày, nhưng trong hai tuần gần đây chỉ còn 25–30 người. Bolden cho biết không chỉ riêng cô, mà toàn bộ khu trung tâm Huntsville cũng đang “héo mòn” vì mất nguồn thu từ các khách hàng làm việc trong căn cứ.

“Khi người dân không ra ngoài, không tiêu tiền, mọi doanh nghiệp nhỏ đều bị đe dọa,” cô nói.

Khu vực có nền kinh tế phụ thuộc vào ngân sách quốc phòng đang đặc biệt dễ tổn thương – bởi khi chính phủ dừng chi, dòng tiền gần như tắc nghẽn hoàn toàn.

Người lao động nhỏ lẻ đang gồng mình để tồn tại

Ở Washington D.C., ông Bernard Jackson – chủ một trung tâm dạy bơi và phục hồi sức khỏe – nói rằng 40% doanh thu của ông đã “bốc hơi”. Nhiều học viên là nhân viên chính phủ không còn đủ khả năng chi trả cho lớp học.

Jackson cho biết ông đã phải cắt giảm chi phí và thậm chí đi đăng ký trợ cấp thất nghiệp để cầm cự. Dù vậy, ông vẫn cố gắng duy trì lớp học từ xa, gửi hướng dẫn luyện tập cho học viên ở nhà.

“Bể bơi vẫn mở, nhưng khách thì không còn,” ông nói.

Câu chuyện của Jackson phản ánh thực tế chung: hàng nghìn lao động nhỏ đang phải lựa chọn giữa đóng cửa hay chật vật cầm cự từng ngày trong khi chờ chính phủ hoạt động trở lại.

Từ quán ăn, tiệm thú cưng đến cơ sở dạy bơi, “cơn bão” chính phủ đóng cửa đang lan nhanh và sâu vào từng ngóc ngách của nền kinh tế Mỹ. Với hàng trăm nghìn người không có lương, doanh nghiệp không vay được vốn và du lịch tê liệt, nền kinh tế đang chịu sức ép ngày càng lớn và chưa có dấu hiệu sớm hồi phục.