Chuyên gia lí giải vì sao giá vàng khó giảm sâu

Giá vàng dù chưa quay lại đỉnh trên 4.360 USD/ounce vào tháng 10, nhưng theo Nitesh Shah – Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa & Kinh tế Vĩ mô tại WisdomTree mức giao dịch hiện tại phản ánh khá đúng giá trị của kim loại quý.

Ông cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, việc vàng liên tục thiết lập các vùng hỗ trợ mới sau mỗi nhịp breakout là điều dễ hiểu. Thị trường vàng biến động mạnh, nhưng xu hướng chung vẫn là tiến dần lên các mặt bằng giá cao hơn.

Shah nhấn mạnh rằng nhà đầu tư chờ đợi một cú điều chỉnh sâu “sẽ tiếp tục thất vọng”, vì những tín hiệu suy yếu kinh tế sẽ thúc đẩy Fed phải cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tuần tới và xuyên suốt đến năm 2026. Điều này khiến lợi suất trái phiếu giảm, USD yếu đi – hai yếu tố mang lại lợi thế rõ rệt cho vàng.

Vì sao vàng khó rơi dưới 4.000 USD/ounce?

Tháng 10, vàng không duy trì được vùng 4.360 USD/ounce do áp lực chốt lời mạnh. Tuy vậy, lực bán sau đó khá hạn chế, và mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce vẫn được giữ vững. Sau khi điều chỉnh nhẹ, giá vàng tiếp tục đứng vững quanh vùng 4.200 USD/ounce.

Shah cho rằng mức giá hiện nay là “hoàn toàn hợp lý” trong bối cảnh nợ chính phủ toàn cầu gia tăng và lãi suất giảm. Đây là môi trường tự nhiên khiến vàng trở nên hấp dẫn.

Ngay cả trong kịch bản tiêu cực nhất mà Shah mô phỏng, vàng có thể rơi về 3.800 USD/ounce nhưng rất khó giảm sâu hơn.

Kịch bản nào có thể kéo vàng giảm sâu và vì sao gần như không thể?

Theo Shah, để giá vàng giảm mạnh, lãi suất Mỹ phải tăng lại lên mức 5%. Nhưng nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Mỹ rất có khả năng rơi vào suy thoái, một môi trường vốn lại khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn.

“Kịch bản vàng mất vai trò trú ẩn chỉ xảy ra khi kinh tế quá nóng, buộc lãi suất tăng mạnh và nhà đầu tư không còn thấy lý do nắm giữ vàng. Nhưng hiện tại điều đó là bất khả thi,” ông nói.

Shah cho biết cứ mỗi lần vàng vừa ổn định ở một vùng hỗ trợ mới thì lại xuất hiện thêm bất định kinh tế – yếu tố ngay lập tức kích hoạt một đợt tăng giá tiếp theo.

Những ngày gần đây, kỳ vọng thị trường thay đổi mạnh: tháng trước, nhà đầu tư gần như loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12; nhưng các dữ liệu kinh tế kém tích cực đã khiến xác suất này quay lại mức gần 90%.

Shah nhận định cuộc họp chính sách tuần tới rất quan trọng, nhưng yếu tố then chốt lại nằm ở câu hỏi: Ai sẽ dẫn dắt Fed sau khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5?

Sự không chắc chắn về người kế nhiệm – đặc biệt nếu có yếu tố can thiệp chính trị sẽ càng hỗ trợ mạnh cho vàng, vì lo ngại tính độc lập của Fed. Điều này cũng có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương nhiều nước tăng mua vàng, giảm phụ thuộc vào USD.