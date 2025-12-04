Giá bạc bùng nổ cao nhất mọi thời đại, vàng trên 4.220 USD

Giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất trong sáu tuần là 4.265 USD vào thứ Hai trước khi hoạt động chốt lời vào thứ Ba kéo giá xuống còn 4.164 USD, khiến giá giảm khoảng 1%. Đến thứ Tư, giá vàng đã phục hồi lên khoảng 4.200 USD, duy trì mức tăng khoảng 60% từ đầu năm đến nay, hướng tới hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Bạc đã chiếm trọn sự chú ý, thiết lập mức cao kỷ lục mới là 58,39 USD vào ngày 2 tháng 12 trước khi ổn định quanh mức 57,60–58,00 USD. Kim loại trắng này hiện đã tăng gấp đôi kể từ tháng 1, khiến tỷ lệ vàng/bạc giảm mạnh xuống còn 73:1 từ mức cao hồi đầu năm. Chúng tôi đã dự đoán tỷ lệ vàng/bạc sẽ giảm trong nhiều tháng và vẫn tin rằng nó sẽ còn giảm thêm. Vùng hỗ trợ đầu tiên là 72. Mục tiêu của chúng tôi cho tỷ lệ này trong bối cảnh thị trường hiện tại phải là 65, mức đã đánh dấu hai đáy gần nhất vào tháng 2 năm 2021 và tháng 7 năm 2016.

Giá vàng neo ở mức cao, trong khi giá bạc phá kỷ lục (ảnh minh họa).

Cả hai kim loại đều giao dịch tốt hơn nhiều so với các đường trung bình động chính, với vàng giữ ở mức 200 USD trên đường SMA 50 ngày và hơn 650 USD trên đường SMA 200 ngày. Chỉ số RSI 14 ngày của vàng đang ở mức trung tính 58–61, cho phép giá vàng tiếp tục tăng mà không gây ra lo ngại về tình trạng quá mua.

Các chỉ báo kỹ thuật của bạc được mở rộng hơn, với chỉ số RSI quanh mức 74, đưa giá vào vùng quá mua. Bạc đang hình thành "cấu trúc đáy cao hơn" trên biểu đồ 4 giờ, trong khi biểu đồ ngày cho thấy mô hình "Ba Người Lính Trắng" tăng giá. Một tam giác tăng dần đã hình thành trên biểu đồ tuần của vàng kể từ tháng 10, cho thấy khả năng bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại 4.381 USD nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ.

Bối cảnh cơ bản hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý. Báo cáo việc làm của ADP hôm thứ Tư đã gây sốc cho thị trường với 32.000 việc làm bị mất – mức lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023 – so với kỳ vọng tăng 40.000. Chỉ số PMI Sản xuất của ISM đã giảm tháng thứ chín liên tiếp xuống còn 48,2, củng cố lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế.

Những dữ liệu này đã đẩy khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC ngày 9–10 tháng 12 lên khoảng 89% trên công cụ FedWatch của CME. Chỉ số đồng USD giảm xuống còn 98,88, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,06%, hỗ trợ các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Dòng vốn của các tổ chức vẫn mạnh mẽ. Các quỹ ETF vàng đã hút 32,7 tỷ USD (khoảng 100 USD/người tại Mỹ) tính đến thời điểm hiện tại chỉ riêng tại Mỹ, trong đó SPDR Gold Shares (GLD) ghi nhận dòng vốn đổ vào trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay, đạt 2,2 tỷ USD (khoảng 6,8 USD/người tại Mỹ). Các quỹ ETF vàng được bảo chứng bằng bạc đã tăng thêm khoảng 200 tấn vào thứ Ba, với lượng hàng tồn kho tại Thượng Hải ở mức thấp nhất trong thập kỷ.

Các ngân hàng lớn tiếp tục nâng mục tiêu. Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD vào quý 4 năm 2026, trong khi UBS dự báo giá vàng sẽ đạt 4.500 USD vào giữa năm. TD Securities cảnh báo bạc đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng nguồn cung tiềm ẩn khi thị trường đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung lần thứ năm liên tiếp.

Xu hướng ngắn hạn phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu và định hướng tháng 12 của Fed. Một kết quả lạc quan có thể đẩy giá vàng lên mức kỷ lục và giá bạc lên 65 USD, mặc dù rủi ro chốt lời vẫn còn cao sau những mức tăng phi thường như vậy.