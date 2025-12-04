Mua hàng online từ 10 năm trước, nay mới nhận được hàng

Đơn hàng online 3,6 triệu đồng và 10 năm “bị lãng quên”

Mới đây, một cư dân mạng ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã bất ngờ nhận được món hàng mà cô đã đặt mua online từ năm 2015. Thời điểm đó, cô gái tên Li này mới tốt nghiệp đại học. Món hàng mà cô đặt mua là phụ kiện búp bê.

Chủ gian hàng phụ kiện cho biết, món đồ này là sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công của một nhà sản xuất nước ngoài, đòi hỏi trình độ tay nghề rất cao, dẫn đến thời gian sản xuất kéo dài. Bên cạnh đó, quy trình phức tạp khiến sản phẩm dễ bị lỗi, dẫn đến tỷ lệ phế phẩm cao và năng suất thấp. Sau đó, nhà sản xuất gặp phải tình trạng thiếu nguyên liệu thô và tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Hiện tại, gian hàng này không còn là nhà phân phối nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhà sản xuất về tình trạng đơn hàng.

Được biết, món phụ kiện mà cô Li đặt mua là hai cặp mắt búp bê có giá 515 NDT (1,8 triệu đồng)/cặp. Vì thời gian sản xuất là hai năm, cô đã đồng ý xác nhận đơn hàng sớm. Sau đó, cô bận rộn với công việc và quên mất đơn hàng.

Đơn hàng được đặt từ ngày 11/12/2015

Vào ngày 25/11, cô nhận được tin nhắn từ người bán nhắc nhở cô về việc hàng đã đến. Sau đó, cô đã liên hệ với người bán để xác nhận. Vào ngày 27/11, cô đã nhận được hàng và phát hiện ra rằng người bán đã tặng kèm một cặp miễn phí. Tuy nhiên, vì thời gian đã trôi qua quá lâu, con búp bê của cô Li cũng đã bị bán đi. Do đó, cô Li đang chưa biết làm gì với ba cặp mắt búp bê “đến muộn” này.

Hiện tại, cô Li cho biết nếu phải đợi hơn 3 tháng mới nhận được sản phẩm mình thích, cô sẽ không mua.