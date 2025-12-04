Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá vàng

SJC Mua 151,800 Bán 153,800

PNJ Mua 150,000 Bán 153,000

Tỷ giá

USD Mua 26,139 Bán 26,409

EUR Mua 29,963 Bán 31,543

Giá xăng tăng trở lại từ chiều nay

Sự kiện: Giá xăng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá các mặt hàng xăng tăng từ 15h hôm nay (4-12), trong khi giá dầu tiếp tục giảm.

Giá xăng tăng trở lại từ chiều nay - 1

Giá xăng tăng trở lại từ chiều nay

Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 4-12.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 19.822 đồng/lít, tăng 534 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.460 đồng/lít, tăng 451 đồng/lít.

Tiếp tục đà giảm từ tuần trước, giá các mặt hàng dầu sẽ giảm thêm ở kỳ này. Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.380 đồng/lít, giảm 420 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 13.436 đồng/kg, giảm 52 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Hằng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/12/2025 14:46 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá xăng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá xăng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN