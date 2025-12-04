Giá xăng tăng trở lại từ chiều nay

Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 4-12.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 19.822 đồng/lít, tăng 534 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.460 đồng/lít, tăng 451 đồng/lít.

Tiếp tục đà giảm từ tuần trước, giá các mặt hàng dầu sẽ giảm thêm ở kỳ này. Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.380 đồng/lít, giảm 420 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 13.436 đồng/kg, giảm 52 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.