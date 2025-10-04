Vàng tăng vọt, lập đỉnh mới: Xu hướng tiếp theo sẽ ra sao?

Tuần này, giá vàng đã có cú bứt phá mạnh khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ khiến thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng, làm dấy lên làn sóng bán tháo đồng USD và chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn.

Mở đầu tuần ở mức 3.768,19 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 3.800 USD chỉ sau nửa đêm và tiến lên 3.826 USD vào phiên giao dịch sáng thứ Hai tại Bắc Mỹ. Đây trở thành mức hỗ trợ vững chắc trong ngắn hạn, tạo đà cho kim loại quý này liên tục lập các đỉnh mới trong những phiên tiếp theo.

Trong suốt tuần, vàng nhiều lần thử thách mốc hỗ trợ 3.800 USD nhưng đều bật tăng trở lại. Đỉnh tuần được xác lập vào sáng thứ Tư (giờ châu Âu) ở mức 3.894 USD/ounce. Dù có những nhịp điều chỉnh, giá vàng vẫn duy trì trên vùng 3.850–3.880 USD/ounce vào cuối tuần, khép lại chuỗi tăng 7 tuần liên tiếp – thành tích đáng chú ý kể từ cuối tháng 7.

Giới phân tích Phố Wall nhận định thế nào về đà tăng này?

Các chuyên gia Phố Wall nhìn chung rất lạc quan. Trong khảo sát của Kitco News, 92% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự báo giảm. Nhà phân tích Marc Chandler (Bannockburn Global Forex) cho rằng mức hỗ trợ ngắn hạn đã hình thành quanh 3.800 USD, và mốc 4.000 USD “không còn xa”.

Ông Darin Newsom (Barchart.com) khẳng định tình hình kinh tế Mỹ đang xấu đi, thúc đẩy ngân hàng trung ương và giới đầu tư toàn cầu tiếp tục gom vàng. Trong khi đó, ông Adrian Day (Adrian Day Asset Management) nhận định ngay cả khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại hoặc có hòa bình tại Gaza, những yếu tố này không đủ để đảo ngược đà tăng, vì bản chất động lực tăng không bắt nguồn từ các sự kiện đó.

Nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng còn có thể bứt phá xa hơn. Daniel Pavilonis (RJO Futures) nhấn mạnh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã bắt đầu xuất hiện, khi nhiều dòng tiền ngoài cuộc đang đổ vào thị trường kim loại quý. Một số mô hình kỹ thuật thậm chí dự báo giá vàng có thể chạm 8.000–10.000 USD/ounce vào năm 2030 nếu các điều kiện hiện tại duy trì.

Nhà đầu tư cá nhân đang “đuổi theo” Phố Wall

Tín hiệu từ giới đầu tư Main Street cũng chuyển biến rõ rệt. Trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco với 253 người tham gia, 74% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, tăng mạnh so với trước đó. 18% dự báo giảm và 9% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Yếu tố đóng cửa chính phủ Mỹ được xem là chất xúc tác mới cho đà tăng. Việc thiếu thỏa hiệp giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và nhu cầu tìm đến tài sản an toàn tăng lên. Ngoài ra, tháng 9 vừa qua, các quỹ ETF chuyên về vàng ghi nhận dòng tiền đổ vào lớn nhất trong ba năm - minh chứng cho sức hút ngày càng mạnh mẽ.

Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) đánh giá: “Tình trạng đóng cửa không trực tiếp tác động đến kim loại, nhưng nó khiến Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Khi dòng vốn tìm nơi trú ẩn khác, vàng trở thành lựa chọn hàng đầu.”

Các yếu tố sẽ dẫn dắt thị trường vàng trong thời gian tới

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ thiếu vắng dữ liệu kinh tế Mỹ cho tới khi chính phủ mở cửa trở lại, khiến các phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ít khả năng tạo cú sốc. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed dự kiến công bố giữa tuần và khảo sát tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu sẽ được theo dõi sát.

Ngoài ra, mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ sắp bắt đầu, chuyển sự chú ý của nhà đầu tư khỏi Fed sang các tín hiệu kinh tế thực tế. Trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, chính sách tiền tệ lỏng lẻo và niềm tin vào USD lung lay, nhiều chuyên gia tin rằng đà tăng của vàng vẫn có nền tảng vững chắc, dù có thể sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.