Yếu tố nào đang chi phối giá vàng thế giới?

Sau hai tuần giảm mạnh, giá vàng đã tạm thời giảm áp lực bán và đóng cửa tuần quanh 4.001,76 USD/ounce, gần như không đổi so với tuần trước. Mốc 4.000 USD trở thành ngưỡng tâm lý quan trọng, nhưng vàng vẫn chưa cho thấy xu hướng rõ ràng.

Các chuyên gia kỹ thuật như Jim Wyckoff nhận định, thị trường cần một cú hích cơ bản mới để kích thích đà tăng, điều hiện chưa xuất hiện. Aaron Hill từ FP Markets gọi đây là “giai đoạn tạm nghỉ” trong xu hướng tăng dài hạn, dự đoán vàng có thể đạt 4.200 USD/ounce vào cuối năm, nhưng nếu phá ngưỡng 3.950 USD, giá có thể giảm xuống 3.900 USD.

Các yếu tố kinh tế Mỹ đang ảnh hưởng thế nào đến vàng?

Việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ khiến vàng không có “chất xúc tác” rõ ràng. Chính phủ Mỹ đang đóng cửa 38 ngày, dài nhất trong lịch sử, điều này tạo ra sự bất ổn và đồng thời là yếu tố hỗ trợ giá vàng khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn.

Rich Checkan từ Asset Strategies International cho rằng, bất chấp biến động ngắn hạn, tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ giúp giá vàng duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ. Ngoài ra, sự suy yếu của USD và những dấu hiệu tiêu cực từ thị trường lao động và niềm tin tiêu dùng cũng tiềm ẩn khả năng đẩy giá vàng lên.

Nhiều chuyên gia hiện dựa vào biểu đồ giá để xác định xu hướng tiếp theo. Lukman Otunuga của FXTM cho rằng, nếu vàng phá vỡ mức kháng cự 4.030 USD, giá có thể tiếp tục tăng; ngược lại, nếu giảm dưới 4.000 USD, giá có thể về 3.960–3.925 USD.

Các mức giá quan trọng khác là 3.930 USD (hỗ trợ) và 4.045 USD (kháng cự). Fawad Razaqzada nhận định, với sự ảnh hưởng của thị trường chứng khoán, vàng chưa thể tăng vượt 4.000 USD một cách bền vững, dù các yếu tố kinh tế vẫn ủng hộ xu hướng tăng dài hạn.

Wall Street và Main Street đang nhìn nhận vàng thế nào?

Theo khảo sát Kitco News, 21 nhà phân tích Wall Street thì 59% trung lập, 32% lạc quan và 9% bi quan. Trong khi đó, 221 người tham gia thăm dò trên mạng xã hội thì 55,7% dự đoán vàng tăng, 17,6% dự đoán giảm và 26,7% trung lập.

Adrian Day cho rằng, các động lực hỗ trợ vàng trong ba năm qua vẫn còn nguyên vẹn và bất ổn mới từ các quyết định liên quan đến thuế quan có thể tạo cơ hội tăng giá ngắn hạn. Ngược lại, Alex Kuptsikevich nhận định, đà tăng lâu dài đang gặp khó, các nhà đầu tư nên thận trọng với xu hướng bán tăng giá.