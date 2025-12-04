Sáng 4-12, giá vàng miếng SJC giảm, về thấp nhất trong 1 tuần

Sáng 4-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra – giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC chiều bán ra không thay đổi giữa các doanh nghiệp nhưng chiều mua vào có sự cách biệt, như Tập đoàn Phú Quý mua vào 151,5 triệu đồng/lượng nhưng Bảo Tín Minh Châu mua tới 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hạ nhiệt và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.210 USD/ounce, tăng trở lại gần chục USD/ounce so với đầu phiên sáng nhưng không thay đổi nhiều so với phiên trước.

Theo giới phân tích, dù chưa lấy lại mốc cao kỷ lục từng lập hồi tháng 10 ở vùng 4.380 USD/ounce nhưng giá vàng vẫn đang giao dịch tích cực.

Trả lời Kitco, ông Nitesh Shah, Trưởng phòng Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho biết với những bất ổn đang lan rộng kinh tế toàn cầu, không có gì ngạc nhiên khi thị trường vàng vẫn tiếp tục thiết lập các mức hỗ trợ cao hơn.

Khi kinh tế suy yếu, Mỹ sẽ phải cắt giảm lãi suất vào tuần tới và trong suốt năm 2026, làm suy yếu đồng USD và giá vàng sẽ hưởng lợi.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.