Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá vàng

SJC Mua 152,500 Bán 154,500

PNJ Mua 150,600 Bán 153,600

Tỷ giá

USD Mua 26,139 Bán 26,409

EUR Mua 29,963 Bán 31,543

Sáng 4-12, giá vàng miếng SJC giảm, về thấp nhất trong 1 tuần

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá vàng miếng SJC chững lại sau khi rời mốc đỉnh lịch sử, vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng.

Sáng 4-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra – giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

Giá vàng miếng SJC chiều bán ra không thay đổi giữa các doanh nghiệp nhưng chiều mua vào có sự cách biệt, như Tập đoàn Phú Quý mua vào 151,5 triệu đồng/lượng nhưng Bảo Tín Minh Châu mua tới 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hạ nhiệt và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng 4-12, giá vàng miếng SJC giảm, về thấp nhất trong 1 tuần - 1

Giá vàng miếng SJC giảm về mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.210 USD/ounce, tăng trở lại gần chục USD/ounce so với đầu phiên sáng nhưng không thay đổi nhiều so với phiên trước.

Theo giới phân tích, dù chưa lấy lại mốc cao kỷ lục từng lập hồi tháng 10 ở vùng 4.380 USD/ounce nhưng giá vàng vẫn đang giao dịch tích cực. 

Trả lời Kitco, ông Nitesh Shah, Trưởng phòng Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho biết với những bất ổn đang lan rộng kinh tế toàn cầu, không có gì ngạc nhiên khi thị trường vàng vẫn tiếp tục thiết lập các mức hỗ trợ cao hơn. 

Khi kinh tế suy yếu, Mỹ sẽ phải cắt giảm lãi suất vào tuần tới và trong suốt năm 2026, làm suy yếu đồng USD và giá vàng sẽ hưởng lợi.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/12/2025 09:15 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Người 'ôm vàng' đổ xô chốt lời
Người 'ôm vàng' đổ xô chốt lời
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 3/12 khi hoạt động chốt lời gia tăng sau đà leo dốc lên mức cao nhất 6 tuần.
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN