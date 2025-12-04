Vì sao giá ô tô vẫn tiếp tục tăng và khó có thể dừng lại?

Điều gì khiến giá ô tô mới liên tục leo thang?

Trong tháng 9, giá ô tô mới trung bình tại Mỹ lần đầu vượt 50.000 USD, trước khi giảm nhẹ vào tháng 10. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Edmunds và Cox Automotive đều dự báo mức giá này sẽ sớm bị phá vỡ thêm một lần nữa và có thể duy trì lâu dài.

Nguyên nhân chủ yếu là chi phí sản xuất xe tăng mạnh trên toàn chuỗi cung ứng. Từ linh kiện, phần mềm, công nghệ an toàn đến vật liệu, tất cả đều đắt hơn, khiến mức giá 50.000 USD không còn là rào cản xa vời.

Điều này diễn ra trong bối cảnh người dân ở nhiều vùng thiếu phương tiện công cộng buộc phải mua xe, khiến giá ô tô trở thành một phần của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang bóp nghẹt nhiều hộ gia đình Mỹ.

Chính quyền Trump thay đổi quy định nhiên liệu có giúp giảm giá xe?

Trong sự kiện tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ “thiết lập lại” tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, đảo ngược quy định khí thải nghiêm ngặt từ thời Biden. Theo ông, việc giảm yêu cầu công nghệ tiết kiệm nhiên liệu sẽ giúp xe rẻ hơn, tiết kiệm cho người mua tới 1.000 USD.

Tuy nhiên, thực tế khác xa kỳ vọng. Các nhà sản xuất ô tô đã lên kế hoạch sản phẩm từ nhiều năm trước và khó thể điều chỉnh ngay lập tức theo thay đổi chính sách. Hơn nữa, khách hàng ngày càng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi mua xe, vì vậy việc giảm chuẩn khí thải không đảm bảo nhu cầu sẽ thay đổi.

Ngoài ra, nhiều quốc gia và một số bang của Mỹ vẫn duy trì tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, buộc các hãng xe phải tiếp tục đầu tư công nghệ xanh. Thậm chí, các mức phạt cho việc không đạt tiêu chuẩn khí thải ở Mỹ đã bị bãi bỏ từ đầu năm, khiến chính sách mới gần như không tạo ra khoản tiết kiệm nào đáng kể.

Khoảng 80% người mua xe tại Mỹ sử dụng hình thức vay trả góp, và gần 20% xe mới hiện có mức thanh toán hàng tháng từ 1.000 USD trở lên. Điều này xuất phát từ giá xe tăng 30% so với 2019, cùng lãi suất vay xe tăng mạnh trong những năm gần đây.

Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất, chi phí lãi vay sẽ giảm. Nhưng nghịch lý là: điều này có thể khiến các đại lý tăng giá, giữ cho khoản thanh toán hàng tháng của người mua không giảm đáng kể, thậm chí tăng thêm.

Các chuyên gia lưu ý rằng người mua thường quan tâm đến số tiền trả hàng tháng hơn là giá niêm yết. Khi lãi suất giảm, họ dễ chấp nhận mức giá xe cao hơn miễn sao khoản trả góp “cảm thấy dễ chịu hơn”. Điều này tạo điều kiện cho giá xe tiếp tục leo thang.

Liệu có kịch bản nào khiến giá xe giảm?

Sau khi chính quyền Trump ngừng áp dụng tín dụng thuế cho người mua xe điện, dư luận tập trung vào chi phí tăng thêm đối với xe xanh. Nhưng ít ai chú ý rằng đạo luật mới cũng loại bỏ các khoản phạt dành cho hãng xe vượt tiêu chuẩn khí thải.

Điều này mở đường cho các hãng xe ưu tiên sản xuất xe cỡ lớn như bán tải và SUV — những dòng xe có lợi nhuận cao nhưng giá bán cũng đắt hơn nhiều, góp phần đẩy giá trung bình lên cao.

Ngoài ra, xe đời 2026 với nhiều tính năng mới đang có mặt tại các đại lý và như thường lệ, các mẫu xe đời mới luôn có giá cao hơn. Khi lượng xe đời 2025 được bán hết, xe đời 2026 đắt hơn sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số, khiến giá trung bình tiếp tục nhích lên.

Về lý thuyết, giá ô tô có thể giảm nếu nhu cầu sụt mạnh. Điều này chỉ xảy ra khi kinh tế xấu đi, thất nghiệp tăng và người dân thắt chặt chi tiêu. Cuộc suy thoái 2008 là ví dụ điển hình: doanh số lao dốc, buộc GM và Chrysler phải phá sản và nhận cứu trợ từ chính phủ.

Dù vậy, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy thị trường ô tô sắp rơi vào vòng xoáy tương tự. Các chuyên gia nhận định rủi ro này tồn tại nhưng chưa đủ mạnh để kéo giá xe giảm đáng kể.