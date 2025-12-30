Chung Huệ Quyên: Từ cô giáo dạy hóa đến tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc

Chung Huệ Quyên (Zhong Huijuan), 64 tuổi, nhà sáng lập Tập đoàn Dược phẩm Hansoh, trở thành nữ doanh nhân tự thân giàu nhất Trung Quốc năm 2025, với khối tài sản ước tính 19,8 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Hurun Rich List.

Hành trình của Chung không bắt đầu từ ký túc xá đại học mà từ khi giảng dạy ở trung học. Và đế chế kinh doanh của bà cũng không được xây dựng dựa trên công nghệ hay thương hiệu, mà từ quá trình nghiên cứu khoa học bền bỉ, tỉ mỉ.

Tỷ phú Trung Quốc Zhong Huijuan. Ảnh: BeijingReview

13 năm kinh nghiệm làm nhà giáo

Chung Huệ Quyên sinh năm 1961 tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Bà thi đỗ vào Đại học Sư phạm Từ Châu - ngôi trường có tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 4,7% - để theo học chuyên ngành hóa học, rồi được phân công giảng dạy tại Trường Trung học Diên An ở Liên Vân Cảng.

Trong 13 năm đứng lớp, bà chưa phải là một CEO, nhưng đã âm thầm rèn giũa những nền tảng cốt lõi của năng lực lãnh đạo. Việc giảng dạy hàng ngày - từ phân tích những khái niệm phức tạp, chuẩn bị bài giảng cho đến kiên nhẫn dẫn dắt học sinh tiếp thu kiến thức - giúp bà hình thành tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề. Chính những kỹ năng đó đã đặt nền móng vững chắc cho công việc quản trị doanh nghiệp và ra quyết định trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sau này.

Là một nhà giáo, Chung học được cách coi trọng tri thức hơn sự hào nhoáng, và hiểu rằng những đột phá thực sự chỉ đến từ sự bền bỉ, không phải thành công tức thời. Chính sự kiên nhẫn và kỷ luật đã giúp bà nhanh chóng xây dựng đội ngũ, đào tạo nhân sự và làm chủ hoạt động của một công ty dược phẩm khi tiếp quản Hansoh. Những năm tháng đứng lớp không chỉ là bước đệm mà còn là nền tảng tạo nên đế chế dược phẩm của bà sau này.

Bước ngoặt ở tuổi 34: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Năm 1995, Chung Huệ Quyên rời bỏ công việc giảng dạy ổn định để tiếp quản việc điều hành Tập đoàn dược phẩm Hansoh (Hansoh Pharmaceutical), doanh nghiệp mới thành lập - theo lời đề nghị của chồng, ông Tôn Phiêu Dương.

Thời điểm đó, thị trường dược phẩm chủ yếu do các loại thuốc sản xuất theo công thức có sẵn chi phối, với những rào cản kỹ thuật và thương mại rất lớn. Chung đối mặt thách thức phải học lại từ đầu một lĩnh vực hoàn toàn mới, xây dựng hệ thống vận hành bài bản và đào tạo một đội ngũ nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành.

Năm 1997, bà cho ra mắt sản phẩm đầu tay của công ty - một loại kháng sinh mang tên Meifeng, đạt doanh thu 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu USD) ngay trong năm đầu tiên. Bất chấp nguồn lực hạn chế và sự cạnh tranh gay gắt, thành công của sản phẩm này đã giúp công ty đứng vững, đặt nền móng cho sự phát triển của Hansoh thành một tập đoàn dược phẩm hàng đầu sau này.

Ảnh: stheadline

Đặt cược vào nghiên cứu và phát triển thuốc cải tiến

Trong khi con đường kiếm lợi nhanh nhất khi ấy là sản xuất thuốc phổ thông, Zhong lại chọn hướng đi khó hơn: đầu tư vào phát triển các loại thuốc cải tiến.

Ngay từ đầu những năm 2000, bà đã dành 10% doanh thu hàng năm cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D). Đến năm 2024, chi phí R&D của Hansoh đạt 2,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 379,5 triệu USD), chiếm 22% tổng doanh thu. Qua đó, công ty từng bước hình thành một danh mục thuốc cải tiến vững chắc, trải rộng ở các lĩnh vực như ung thư, thần kinh trung ương, rối loạn chuyển hóa và bệnh tự miễn.

Sự kiên định đó đã mang lại những bước đột phá đáng kể. Hansoh lần lượt đạt được các chứng nhận quốc tế, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt, và cho ra đời nhiều loại thuốc phát minh độc lập. Một dấu mốc nổi bật là năm 2013, khi công ty ra mắt Xinwei - phiên bản sản xuất trong nước của imatinib - loại thuốc điều trị ung thư từng được mệnh danh là "thần dược". Không chỉ tạo tác động y học lớn, sản phẩm này còn được bán với mức giá chỉ bằng khoảng 1/10 so với thuốc nhập khẩu, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận điều trị hơn.

Tính đến nửa đầu năm 2025, doanh thu từ các loại thuốc cải tiến chiếm 82,7% tổng doanh thu của Hansoh, trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi. Chiến lược đặt R&D làm trung tâm của Chung cho thấy trong một thế giới bị ám ảnh bởi tốc độ và lợi nhuận ngắn hạn, chính sự kiên nhẫn, chiều sâu chuyên môn và đầu tư dài hạn cho đổi mới chính là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất.