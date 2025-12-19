Ẩn mình suốt 60 năm qua, một gia tộc vừa có thêm 5 tỷ phú USD sau cú IPO vang dội

Medline chính thức niêm yết cổ phiếu trong tuần này và nhanh chóng ghi dấu ấn khi giá cổ phiếu tăng vọt 41% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 55 tỷ USD. Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất tại Mỹ trong năm 2025.

Cú bứt phá này không chỉ phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào lĩnh vực thiết bị y tế mà còn hé lộ cấu trúc tài sản lâu nay được giữ kín của gia đình sáng lập Medline. Nhờ IPO, ít nhất 5 thành viên của gia tộc Mills lần đầu tiên gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Mặc dù phần lớn tài sản của gia đình Mills được tạo ra từ thương vụ mua lại bằng vốn vay của Medline năm 2021, nhưng chi tiết về sự phân bổ tài sản của gia đình Mills trước đây vẫn chưa được biết đến.

5 tỷ phú mới của nước Mỹ đến từ đâu?

Cả 5 tỷ phú mới đều là con cháu của hai nhà đồng sáng lập Medline – anh em Jim và Jon Mills. Nổi bật nhất là Charlie Mills, cựu CEO Medline trong suốt 26 năm, hiện sở hữu khối tài sản ước tính 10,9 tỷ USD. Anh họ của ông, Andy Mills, từng giữ chức Chủ tịch công ty, có tài sản khoảng 5,4 tỷ USD.

Ba cái tên còn lại gồm Wendy Abrams, Nancy Mills Barnett và Margaret “Peggy” Baker, mỗi người sở hữu khối tài sản từ 3,8 đến 4,5 tỷ USD. Dù không phải tất cả đều trực tiếp tham gia điều hành Medline, họ vẫn nắm giữ cổ phần lớn thông qua các quỹ tín thác gia đình.

Gia đình Mills từng sở hữu 100% Medline trong gần 55 năm, trước khi bán 79% cổ phần cho Blackstone và Carlyle vào năm 2021 trong một thương vụ mua lại trị giá hơn 30 tỷ USD. Sau thương vụ đó, gia đình này thu về khoảng 18 tỷ USD sau thuế, nhưng vẫn giữ lại 21% cổ phần.

Sau IPO, tỷ lệ sở hữu của gia đình Mills bị pha loãng xuống khoảng 17%, song họ không bán ra bất kỳ cổ phiếu nào. Thậm chí, theo bản cáo bạch, gia đình này còn bày tỏ mong muốn mua thêm tới 250 triệu USD cổ phiếu ngay trong đợt chào sàn.

Medline tăng trưởng ra sao dưới tay các quỹ đầu tư?

Kể từ khi Blackstone và Carlyle tham gia, doanh thu của Medline đã tăng gần 50%, từ 17,5 tỷ USD năm 2020 lên 25,5 tỷ USD năm 2024. Lợi nhuận ròng năm 2024 đạt 1,2 tỷ USD và công ty đang trên đà vượt con số này trong năm 2025.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, Medline đã ghi nhận 1 tỷ USD lợi nhuận trên doanh thu 20,6 tỷ USD – minh chứng cho sức hút bền bỉ của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều biến động.

Lịch sử Medline bắt nguồn từ năm 1910, khi cụ tổ A.L. Mills rời Arkansas đến Chicago bán tạp dề cho công nhân lò mổ. Một yêu cầu bất ngờ từ một nữ tu trong bệnh viện đã đưa ông rẽ hướng sang sản xuất trang phục y tế – tiền đề cho ngành kinh doanh mới.

Đến năm 1966, hai anh em Jon và Jim Mills chính thức thành lập Medline với khoản đầu tư 500.000 USD từ cha mình. Từ những bộ áo choàng phẫu thuật và khăn trải giường, Medline dần vươn lên thành một trong những nhà cung cấp thiết bị y tế lớn nhất nước Mỹ, đặc biệt bùng nổ trong đại dịch Covid-19.

Dù nằm trong số những gia đình giàu nhất nước Mỹ, gia tộc Mills nổi tiếng kín tiếng. Họ hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và thường chỉ được nhắc đến qua các hoạt động từ thiện, như khoản đóng góp 200 triệu USD của Andy Mills hay 550 triệu USD của vợ chồng Wendy Abrams cho các quỹ phi lợi nhuận.

“Chúng tôi luôn tin rằng sự khiêm tốn là một phần văn hóa của Medline,” Jim Abrams từng chia sẻ. Chính triết lý này khiến gia tộc Mills trở thành một trường hợp hiếm hoi: giàu có bậc nhất nhưng gần như không phô trương.