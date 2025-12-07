Kỷ lục mới: Thế giới có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết

Số lượng tỷ phú toàn cầu đang tăng nhanh

Theo UBS, tính đến ngày 4/4 – thời điểm hoàn thành thu thập dữ liệu – thế giới có 2.919 tỷ phú, nhiều nhất kể từ khi ngân hàng bắt đầu theo dõi từ năm 1995. Con số này tăng thêm 237 người chỉ trong 12 tháng, cho thấy tốc độ mở rộng tầng lớp siêu giàu đang nhanh hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Đà tăng này chủ yếu được “chống lưng” bởi sự phục hồi của thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số MSCI World, theo dõi hơn 1.300 doanh nghiệp lớn và trung bình tại các thị trường phát triển, đã tăng khoảng 7% trong cùng giai đoạn nghiên cứu. Đây là nền tảng quan trọng giúp khối tài sản của giới siêu giàu phình to.

Kết quả là tổng tài sản của các tỷ phú toàn cầu chạm mức 15.800 tỷ USD, tăng 13% trong vòng một năm – mức tăng trưởng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Vì sao tài sản của các tỷ phú công nghệ tăng mạnh nhất?

Tài sản của nhóm tỷ phú công nghệ đã tăng gần 25%, đạt tổng cộng 3.000 tỷ USD. Nguyên nhân chính là sự tăng giá cổ phiếu của các “ông lớn” liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Meta, Oracle hay Nvidia. Đây đều là các doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt làn sóng AI toàn cầu, từ sản xuất chip, xây dựng hạ tầng điện toán đám mây cho tới phát triển nền tảng AI.

Chỉ riêng 6 tỷ phú công nghệ Mỹ giàu lên nhiều nhất đã có thêm tổng cộng 171 tỷ USD – trung bình mỗi người tăng 28,5 tỷ USD chỉ trong một năm. Tốc độ tích lũy tài sản này vượt xa mọi lĩnh vực khác.

Mỹ tiếp tục là “thủ phủ của giới tỷ phú công nghệ”, khi số tỷ phú nước này tăng lên 924 người, chiếm gần một phần ba tổng số toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ hai với 470 tỷ phú, tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của châu Á trong bản đồ tài sản thế giới.

Giới tỷ phú đang lo ngại điều gì trong năm 2026?

Khảo sát của UBS thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9/2025 cho thấy các tỷ phú trên toàn cầu có mối quan tâm rất khác nhau tùy theo khu vực. Tuy nhiên, ba nhóm rủi ro nổi bật nhất là: thuế quan, căng thẳng địa chính trị và bất định chính sách.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 75% tỷ phú lo ngại về các biện pháp thuế quan, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục đối mặt với rủi ro xung đột kinh tế. Trong khi đó, 70% tỷ phú Mỹ lại ưu tiên mối lo về lạm phát cao hoặc xung đột địa chính trị lớn.

Điểm chung là giới siêu giàu nhìn thấy bức tranh năm 2026 sẽ nhiều bất ổn hơn, dù chính họ lại là nhóm hưởng lợi lớn nhất từ sự tăng trưởng tài sản năm qua.