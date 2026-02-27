Vẻ điển trai của thiếu gia 9X thành tỷ phú sau một đêm

Eric Tse là con trai vợ chồng nhà sáng lập Sino Biopharmaceutical - Tse Ping và vợ Cheng Cheung Ling. Eric sinh ra tại Mỹ nhưng học tiểu học ở Bắc Kinh, trung học ở Hong Kong và tốt nghiệp ngành tài chính tại Trường Wharton - Đại học Pennsylvania (Mỹ) - một trong những “lò luyện CEO” danh giá nhất thế giới.

Sau đó, anh tiếp tục theo học Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo Toàn cầu theo học bổng Schwarzman Scholars tại Đại học Thanh Hoa- chương trình đào tạo dành cho các lãnh đạo trẻ tương lai.

Cuối tháng 3/2019, theo hồ sơ công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, Eric Tse được cha mẹ chuyển giao khoảng 1/5 cổ phần tập đoàn. Theo Bloomberg, số cổ phần này tương đương 3,8 tỷ USD. Tỷ phú 24 tuổi cũng được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Sino Biopharmaceutical với mức lương 498.000 USD/năm.

Với cổ phần được cha mẹ tặng, ở tuổi 24, Eric Tse vào danh sách 550 người giàu nhất thế giới, theo Forbes. Anh thậm chí vượt mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump (3,1 tỷ USD) hay tỷ phú trẻ tuổi và giàu nhất nước Mỹ - CEO Scapchat Evan Spiegel (2,1 tỷ USD) vào thời điểm bấy giờ.

Eric Tse thành lập China Summit Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục, văn hóa và phát triển thế hệ trẻ. Anh cũng giữ chức giám đốc tại ít nhất 5 công ty khác ở Hong Kong, trong đó có Charoen Pokphand Skyland Group.

Tháng 7/2022, Eric Tse chính thức được bổ nhiệm làm CEO của Sino Biopharmaceutical, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group - công ty con lớn nhất của tập đoàn, tập trung vào thuốc điều trị ung thư, gan và bệnh hô hấp.

Eric Tse còn có một người chị là Theresa, hiện thay cha giữ chức chủ tịch. Cha mẹ của Eric hiện giữ chức giám đốc điều hành của nhà sản xuất dược phẩm. Với khối tài sản hiện ước tính 8,4 tỷ USD, tương đương khoảng 218.000 tỷ đồng (theo Forbes, cập nhật ngày 9/2/2026), gia đình ông Tse Ping hiện xếp thứ 43 Trung Quốc, đứng thứ 417 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Eric Tse là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sino Biopharmaceutical.

Tính đến năm 2025, tập đoàn Sino Biopharmaceutical có hơn 25.000 nhân viên, doanh thu thường niên vượt 30 tỷ NDT (khoảng 114 nghìn tỷ đồng), với hơn 20 công ty con và đơn vị thành viên trải dài tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Thanh Đảo và nhiều trung tâm công nghiệp sinh học khác.