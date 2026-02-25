Từ trẻ mồ côi thành ông chủ chuỗi nhà hàng

Những ngày cận Tết, Liu Yang, chủ thương hiệu "Thịt bò Guoqiang" ở huyện Gong'an (tỉnh Hồ Bắc) tất bật với 60-70 đơn hàng trực tuyến mỗi ngày, chưa kể khách ăn tại chỗ.

Thương hiệu này được Liu Yang xây dựng suốt 8 năm qua. Ít ai biết ông chủ 31 tuổi này từng là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà Liu Defen - nguyên Viện trưởng Viện phúc lợi thị trấn Mahaokou. Bà là "mẹ" của 45 đứa trẻ, người đã thay đổi cuộc đời anh.

Liu Yang đang nấu mỡ bò tại một cửa hàng ở huyện Gong'an. Ảnh: Jimu News

Mẹ ruột mất khi Liu Yang hơn một tuổi, đến năm 7 tuổi, cha anh cũng qua đời vì ung thư. Cậu bé sống nhờ họ hàng và luôn mang mặc cảm mình là gánh nặng. Năm 2007, nhờ sự hỗ trợ của địa phương, anh được chuyển vào sống tại viện phúc lợi.

"Ngày đầu đến viện, bà Liu Defen bảo: 'Sau này cứ gọi ta là mẹ Liu'. Đó là lần đầu tiên tôi cất tiếng gọi mẹ, cảm nhận mình thực sự có gia đình", anh nhớ lại. Bà mua quần áo mới, dạy anh gấp chăn màn và bù đắp tình thương thiếu hụt.

Năm 14 tuổi, vì tự ti và muốn kiếm tiền sớm, Liu Yang định bỏ học. Bà Liu khuyên anh nên đi học nghề để có tương lai bền vững. Lời khuyên ấy giúp chàng trai tìm thấy lối đi tại trường dạy nấu ăn quận Shashi (TP Kinh Châu).

Anh bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như rửa bát, thái rau, chạy bàn. Khi mệt mỏi, bà Liu luôn động viên: "Nếu không hợp thì về nhà với mẹ". Nhưng tháng 10/2013, chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh qua đời vì bạo bệnh. Liu Yang 18 tuổi, lần thứ hai chịu cảnh mất mẹ.

Biến đau thương thành động lực, năm 2015, anh khởi nghiệp bán món hấp. Sau thời gian đầu thuận lợi, doanh thu sụt giảm do quy hoạch đường sá. Với tư duy "khách không đến thì mình đi tìm", anh kiêm nhiệm từ đầu bếp đến giao hàng, đi tiếp thị tại từng quán net, bệnh viện, vực dậy doanh thu lên 1.600 nhân dân tệ mỗi ngày. "Tôi chỉ nghĩ đến việc liều mạng kiếm tiền để không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai", Liu Yang nói.

Liu Yang rời quán bò Guoqiang sau khi hoàn tất việc phân phối hàng buổi sáng. Ảnh: Jimu News

Cuối năm 2017, anh kết hôn và học kỹ thuật chế biến thịt bò từ một người chú. Dốc toàn bộ 220.000 nhân dân tệ (khoảng 770 triệu đồng) tích cóp, Liu Yang mở quán đầu tiên. Đến đầu năm 2026, hệ thống đã mở rộng ra 7 điểm tại các khu vực sầm uất.

Tại xưởng sơ chế, công nhân làm việc từ 4h sáng. Liu Yang kiên quyết dùng thịt bò tươi trong ngày, không bơm nước. "Làm hàng ăn cũng như làm người, tiền trái lương tâm tôi không dám kiếm", anh khẳng định.

Bên cạnh bán trực tiếp, anh đẩy mạnh kênh online. Doanh thu toàn chuỗi năm qua đạt hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ đồng), tạo việc làm cho hơn 40 nhân viên.

Thành công hôm nay không làm ông chủ trẻ quên quá khứ. Anh thường xuyên về thăm viện phúc lợi, biếu quà người già như cách đền đáp sự cưu mang của cộng đồng dành cho mình thuở nhỏ.