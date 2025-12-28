Tỷ phú Trung Quốc có hơn 100 con muốn 'kết thông gia' với Elon Musk

Xu Bo - tỷ phú ngành game của Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Theo Wall Street Journal, Xu Bo, 48 tuổi, nhà sáng lập công ty game trực tuyến Duoyi, tự xưng là "người cha số một Trung Quốc". Xu Bo nhiều lần tuyên bố mục tiêu sinh ít nhất "50 con trai chất lượng cao". Các bài đăng trên mạng xã hội được xác minh là của Xu cho thấy ông sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ để có hơn 100 đứa trẻ.

Câu chuyện càng gây chấn động sau khi bạn gái cũ của Xu đăng tải thông tin cho rằng ông thực tế đã có hơn 300 con, trong đó 11 đứa trẻ do chính cô nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Người phụ nữ này cho biết con số đó "có thể còn chưa đầy đủ, nhưng chắc chắn không bị phóng đại".

Hai bên đang vướng vào một vụ tranh chấp quyền nuôi con liên quan đến hai con gái chung. Xu Bo cáo buộc bạn gái cũ nợ ông hàng triệu USD phí sinh hoạt và nuôi dưỡng, song không trực tiếp phản bác cáo buộc việc ông có hàng trăm người con.

Bạn gái cũ của Xu Bo cho biết đã nuôi dưỡng 11 con tỷ phú trong nhiều năm. Ảnh: Weibo

Wall Street Journal cho biết một video đăng năm 2022 từ tài khoản liên quan đến Xu cho thấy hàng chục cậu bé ngồi trong một biệt thự, đồng loạt bật dậy và gọi "bố" khi thấy máy quay. Đại diện của Duoyi thừa nhận nhiều thông tin là "không đúng sự thật", nhưng từ chối nêu chi tiết.

Tham vọng xây dựng dòng dõi của Xu được cho là lấy cảm hứng từ Elon Musk. Trên Weibo, ông từng bày tỏ mong muốn con cái sau này có thể kết hôn với con Musk để tạo nên một đại gia đình quyền lực, dù những tin đồn về việc Musk chủ động "xây dựng huyết thống" đã bị tỷ phú Mỹ phủ nhận.

Những đứa trẻ được cho là con của Xu Bo. Ảnh: Weibo

Mùa hè năm 2023, một thẩm phán tại California xử lý các đơn kiến nghị của Xu Bo xin quyền làm cha hợp pháp đối với nhiều đứa trẻ chưa chào đời và một số trẻ khác sinh ra từ các ca mang thai hộ. Trước tòa, Xu nói ông muốn có ít nhất 20 con trai sinh tại Mỹ để sau này tiếp quản công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ yêu cầu này, khiến các đứa trẻ rơi vào tình trạng pháp lý chưa rõ ràng, đồng thời phơi bày hoạt động của mạng lưới các công ty mang thai hộ phục vụ giới siêu giàu Trung Quốc tại Mỹ.