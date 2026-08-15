Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/8 tăng rất mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/8 tăng giá vàng miếng lên mức 144 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/8, giá vàng trong nước ngày 15/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 15/8, đồng loạt tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/8, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140,5 –144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,7 – 144,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/8 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 3 USD/ounce, xuống mức 4.376 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.454 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi sâu xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang nhận được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống. Tuy nhiên, diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu vẫn có thể khiến giá kim loại quý biến động mạnh trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.416 USD/ounce đang là ngưỡng cản đáng chú ý. Nếu vượt và duy trì trên vùng này, giá vàng có thể hướng tới 4.481 USD/ounce, xa hơn là 4.503 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, 4.311 USD/ounce là vùng hỗ trợ gần. Nếu đánh mất mốc này, áp lực điều chỉnh có thể kéo giá vàng về 4.195,96 USD/ounce, thậm chí 4.136,05 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.376 USD/ounce (tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/8, giá vàng ngày 16/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.