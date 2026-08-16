Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/8 giữ ổn định, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 16/8 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/8, giá vàng trong nước ngày 16/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 16/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 16/8, chốt một tuần giao dịch giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 3 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8, chốt tuần giữ nguyên giá vàng miếng và giảm giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/8, chốt một tuần giao dịch chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140,5 –144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,7 – 144,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/8 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.376 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.432 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt một tuần giao dịch tăng giá khá mạnh, giữ vùng mốc gần 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, triển vọng của thị trường vàng thế giới trong tuần tới đang nghiêng về xu hướng tích cực, sau khi giá kim loại quý duy trì được đà phục hồi và đóng cửa tuần ở vùng cao.

Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh ngay lập tức vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường tiếp tục giằng co giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt và áp lực từ lợi suất trái phiếu dài hạn.

Khảo sát thị trường của một trang chuyên về kim loại quý mới đây cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế rõ rệt. Khoảng 90% số nhà phân tích tham gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi chỉ 10% cho rằng giá sẽ giảm. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 68% kỳ vọng giá vàng đi lên, 17% dự báo giảm và 15% cho rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.376 USD/ounce (tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 16/8, giá vàng ngày 17/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.