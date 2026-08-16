Vàng lội ngược dòng, bật tăng dữ dội: ‘Cá mập’ nào đang gom vàng?

Cơn sốt vàng hồi tháng 1 đã nguội đi đáng kể. Dữ liệu từ Baird Strategas cho thấy dòng vốn tích lũy 125 ngày vào các quỹ ETF kim loại quý đã đạt đỉnh gần 40 tỷ USD vào tháng 2, trước khi lao dốc xuống mức âm 20 tỷ USD vào ngày 10/8.

Điều này có nghĩa trong chưa đầy 6 tháng, dòng tiền đầu tư vào nhóm ETF này đã đảo chiều mạnh. Hơn 55 tỷ USD đã rời khỏi các sản phẩm vàng, xóa sạch mọi thành quả tích lũy.

Sự đảo chiều chóng mặt này một phần phản ánh tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Các nhà đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao và làm vàng kém hấp dẫn tương đối.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý này. Tuy nhiên, câu chuyện đã bắt đầu thay đổi trong những ngày gần đây.

Vàng ‘lội ngược dòng’

Bất chấp dòng tiền ETF ảm đạm, giá vàng vẫn duy trì đà tăng mạnh. Tính đến đầu giờ chiều 12/8, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.400 USD/ounce.

Trong phiên, vàng có lúc chạm mức 4.434 USD/ounce - cao nhất kể từ ngày 5/6 và duy trì trên ngưỡng 4.400 USD/ounce khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ.

Vàng đã vượt đường trung bình động 50 ngày và tiến sát vùng kháng cự hình thành từ xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 3, mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự 4.435-4.500 USD/ounce. Giá vàng tương lai trên sàn COMEX hiện ở mức 4.456 USD/ounce.

Điều gì đang bù đắp cho sự rút lui của các nhà đầu tư phương Tây? Câu trả lời đến từ hai nguồn cầu mạnh mẽ: các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư châu Á.

Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng lao dốc, xuống mức thấp nhất kể từ 2015. Ảnh: Xinhua

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang mua vàng với tốc độ kỷ lục. 45% số ngân hàng trung ương được hỏi dự kiến sẽ tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử khảo sát.

Có tới 89% nhà quản lý dự trữ dự báo tổng lượng vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ sẽ tăng trong năm tới, theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Trong quý II/2026, lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt 289 tấn, cao gấp 5 lần quý I và là mức cao nhất cho quý II trong lịch sử.

Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) đã bổ sung 51 tấn, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBOC) mua thêm 33 tấn. Đây là lực đỡ vững chắc, tạo thành một "tấm đệm" bảo vệ giá vàng khỏi những đợt bán tháo của giới đầu cơ.

Trong khi đó, nhà đầu tư Trung Quốc đang quay trở lại. Các quỹ ETF vàng nội địa tại Trung Quốc đã ghi nhận dòng tiền vào trong 14 phiên liên tiếp, tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ USD.

Điều này cho thấy lực cầu vật chất từ thị trường châu Á vẫn rất mạnh mẽ, bất chấp đợt điều chỉnh giá.

Nếu vàng tiếp tục tăng, phe bán có thể phải mua lại

Điều thú vị hơn cả là sự phân hóa trong giới đầu tư. Goldman Sachs ước tính các quỹ đầu tư theo xu hướng (CTA) đang bán khống vàng với giá trị khoảng 9 tỷ USD, tức họ đặt cược vàng sẽ giảm giá.

Trong trường hợp giá vàng tiếp tục tăng, các CTA có thể phải mua vào để đóng vị thế bán, tạo thêm một nguồn cầu kỹ thuật đáng kể. Nói cách khác, chính những người từng đặt cược vàng giảm sẽ trở thành lực đẩy mạnh nhất đưa giá vàng đi lên.

Dù vậy, vàng vẫn đối mặt với những rào cản. Ngưỡng kháng cự tâm lý và kỹ thuật quan trọng nhất hiện tại là đường trung bình động 200 ngày, nằm quanh mức 4.500 USD/ounce. Để xác nhận một xu hướng tăng mới thực sự, vàng cần phá vỡ thành công vùng giá này.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu Mỹ vẫn là một ẩn số. Nếu dữ liệu lạm phát sắp tới gây bất ngờ và làm sống lại kỳ vọng Fed tăng lãi suất, áp lực lên vàng sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên, cấu trúc của thị trường vàng đã thay đổi. Các nhà đầu tư dài hạn từ các ngân hàng trung ương và thị trường châu Á chưa bao giờ rời đi.

Hoạt động mua ròng của họ đang góp phần tạo nền hỗ trợ cho giá vàng, tạo nên một nền tảng vững chắc cho kim loại quý. Nếu dòng tiền đầu cơ thay đổi chiều, vàng có thể bước vào một giai đoạn tăng giá mới.

Theo Yahoo Finance