Giá vàng đồng loạt tăng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý... giá vàng miếng SJC cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng, đưa giá bán lên quanh mức 144,6 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, mức giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể. Vàng nhẫn Phú Quý có giá 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá 142-146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng bật tăng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.415 USD/ounce, tăng 34 USD so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,8 triệu đồng/lượng.

Với mức giá hiện tại, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 13/8 ở mức 25.566 đồng/USD, tăng 27 đồng so với phiên trước, tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.840 - 26.250 đồng/USD, giảm 100 đồng ở chiều mua vào và 70 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.950 - 25.990 đồng/USD, tăng 200 đồng ở chiều mua vào và 190 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Diễn biến trái chiều giữa tỷ giá tại ngân hàng và thị trường tự do cho thấy thị trường ngoại tệ vẫn đang có những biến động đáng chú ý.