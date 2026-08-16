Đoàn xe chở sầu riêng 'độc nhất vô nhị' tại Đắk Lắk

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, ngày 16/8, đoàn 525 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành.

Đoàn xe lần lượt rời Quảng trường Tân An, hòa mình vào đoàn xe chở sầu riêng nối dài.

Theo lộ trình, đoàn xe di chuyển từ Quảng trường Tân An qua các tuyến Trần Phú - Lê Duẩn, theo Quốc lộ 26 hướng về Buôn Ma Thuột và kết thúc hành trình tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột.

Dọc tuyến đường, đông đảo người dân, du khách tập trung theo dõi đoàn xe diễu hành, chở theo những trái sầu riêng từ vùng trồng. Anh Lê Văn Cường (xã Ea Tul) chia sẻ: “Gia đình cũng làm sầu riêng nên nhìn những chiếc xe chở trái sầu riêng, người nông dân như tôi rất tự hào. Sự kiện đã tiếp thêm động lực cho người trồng sầu riêng như chúng tôi”.

Chị Nguyễn Thị Trang (một bạn trẻ ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, nhìn đoàn xe chở sầu riêng, người trẻ chúng em hiểu hơn về giá trị của nông sản Đắk Lắk. Bên cạnh đó, hiểu hơn về sự vất vả của người nông dân từng tháng ngày bám đất giữ vườn.

Sau hành trình diễu hành kết thúc, đại diện tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công bố và trao Chứng nhận Guinness “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” cho Ban tổ chức với số lượng là 525 xe.

Trước đó, tối 15/8, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục “Mô hình Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”. Ban tổ chức Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khai trương không gian check - in “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam.

Mô hình Chiếc gùi Sầu riêng lớn nhất Việt Nam có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m, kết hợp hình ảnh chiếc gùi truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với trái sầu riêng - sản vật đang mang lại sinh kế và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân Đắk Lắk.

Những trái sầu riêng ở phần đỉnh gùi, tạo điểm nhấn cho công trình và khẳng định chủ đề của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.