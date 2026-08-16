Đề xuất xử phạt cây xăng tự ý giảm lượng bán

Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 99/2020

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc bổ sung chế tài gắn trực tiếp với trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân đầu mối.

Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối không thực hiện đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được cơ quan có thẩm quyền giao hằng năm có thể bị phạt từ 140-160 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được đề xuất với trường hợp nhập khẩu xăng dầu hoặc mua xăng dầu trong nước không đúng tiến độ khi cơ quan quản lý đã quy định cụ thể tiến độ nhập, mua hàng.

Theo Bộ Công Thương, việc tăng chế tài với tổng nguồn và dự trữ được đặt trong yêu cầu nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung khi thị trường biến động.

Cùng với đó, thương nhân đầu mối không duy trì mức dự trữ lưu thông hoặc duy trì thấp hơn mức tối thiểu theo quy định có thể bị phạt từ 120-140 triệu đồng, trừ những tình huống đặc biệt như khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai hoặc dịch bệnh, khi lượng dự trữ được sử dụng để bảo đảm nguồn cung.

Bộ Công Thương đề xuất phạt cây xăng giảm lượng bán không có lý do chính đáng.

Không chỉ khâu đầu mối, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung chế tài theo hướng chặt hơn với các doanh nghiệp bản lẻ. Cụ thể, cửa hàng xăng dầu giảm thời gian bán so với thời gian đã thông báo mà không có lý do chính đáng hoặc không báo cơ quan quản lý có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt tương tự áp dụng với việc ngừng bán khi chưa được chấp thuận, trừ trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, thiên tai, lũ lụt hoặc đã áp dụng biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì hoạt động.

Đáng chú ý, hành vi giảm lượng hàng bán ra so với trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cơ quan quản lý có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Theo Bộ Công Thương, quy định này nhằm làm rõ hơn trách nhiệm duy trì bán hàng của hệ thống phân phối, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung căng thẳng hoặc giá xăng dầu biến động mạnh.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất phạt từ 100-120 triệu đồng đối với hành vi pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Thương nhân bán lẻ, đầu mối và phân phối nếu không kết nối mạng với cơ quan quản lý nhà nước về dữ liệu kê khai giá; không thông báo công khai giá bán buôn dầu mazut, giá bán lẻ xăng dầu ngay sau khi điều chỉnh cũng được đưa vào nhóm hành vi xử phạt.

Với thương nhân đầu mối hoặc phân phối, hành vi trên có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Trường hợp thương nhân đầu mối quyết định giá bán thực tế tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất cao hơn mức giới hạn pháp luật cho phép, mức phạt có thể lên tới 80-100 triệu đồng.

Thương nhân bán lẻ không thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng. Nếu vi phạm do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối thực hiện, mức tiền phạt được áp dụng gấp hai lần.