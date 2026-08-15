Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 141,000 Bán 144,000

BTMH Mua 140,700 Bán 144,700

Tỷ giá

USD Mua 25,920 Bán 26,330

EUR Mua 29,424 Bán 30,976

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 15/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Sự kiện: Giá vàng

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/8/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99% vàng nguyên chất, thường được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Trong thành phần của vàng 9999 chỉ có khoảng 0,01% là các kim loại khác, vì vậy sản phẩm có màu vàng đặc trưng, độ bóng cao nhưng khá mềm và dễ bị biến dạng nếu tác động mạnh.

Vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ, đầu tư.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 15/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 15/8, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 14,03 - 14,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,98 - 14,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 15/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.030.000 14.332.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.030.000 14.333.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.980.000 14.280.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.980.000 14.290.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.680.000 14.130.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 15/8/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.030.000 14.332.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.980.000 14.280.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.980.000 14.290.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.680.000 14.130.000 đồng/chỉ
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.970.000 14.320.000 đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9 13.970.000 14.320.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9 13.720.000 14.220.000 đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.820.000 14.320.000 đồng/chỉ
Phú Quý Vàng miếng SJC 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Giá vàng đồng loạt tăng
Giá vàng đồng loạt tăng

Sáng nay (13/8), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC trở lại trên mốc 144 triệu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 07:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN