Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý biến động ra sao sau 1 tuần?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay đứng ở ngưỡng cao.

Ngày 15/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng không thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,7-144,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo VTC News, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.375 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong tuần qua, giá vàng giao ngay khởi đầu quanh 4.342,50 USD/ounce và tăng mạnh sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ giúp thị trường giảm bớt lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Giá vàng có thời điểm lên 4.450,23 USD/ounce vào ngày 13.8, mức cao nhất trong khoảng 10 tuần, trước khi chịu áp lực chốt lời.

Đến cuối tuần, giá vàng từng giảm xuống 4.311,22 USD/ounce nhưng nhanh chóng phục hồi sau khi doanh số bán lẻ Mỹ bất ngờ giảm 0,6%, củng cố kỳ vọng Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Tại thời điểm Kitco thực hiện khảo sát, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.376,82 USD/ounce, tăng 0,84% trong tuần.