Huấn “Hoa Hồng” bị khởi tố 2 tội danh, khung hình phạt có thể đối mặt

Bắt vợ chồng Huấn "Hoa Hồng"

Ngày 15/8, Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và những người có liên quan.

Theo đó, Bùi Xuân Huấn; Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng, vợ Cường, cùng bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Huấn Hoa Hồng bị bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Trong đó, Huấn bị bắt tạm giam. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, từ năm 2015 đến nay, Huấn hoạt động chủ yếu trên Facebook và TikTok, tạo dựng ảnh hưởng trong cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Cơ quan điều tra cho biết Huấn bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến, từ thiện và mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Những hành vi này bị cho là giúp nhóm Huấn thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Bước đầu cơ quan công an xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Huấn còn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu này.

Khung hình phạt Huấn “Hoa Hồng” có thể đối mặt

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Huấn “Hoa Hồng” và các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự là diễn biến đã được nhiều người dự báo từ trước. Riêng Huấn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này không chỉ là việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với một cá nhân cụ thể mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình lập lại trật tự trên không gian mạng, xử lý các hiện tượng giang hồ mạng tồn tại nhiều năm qua, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Trong nhiều năm qua, Huấn “Hoa Hồng” được xem là một trong những giang hồ mạng nổi tiếng nhất Việt Nam. Đối tượng này không được biết đến bởi năng lực chuyên môn, thành tựu lao động hay giá trị sáng tạo mà chủ yếu gây chú ý bằng các phát ngôn gây sốc, lối sống phô trương, khoe tiền bạc, xe sang, biệt thự và nhiều nội dung thể hiện sự lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Đáng lo ngại hơn, một bộ phận giới trẻ đã coi những nhân vật như vậy là hình mẫu thành công, từ đó học theo cách ứng xử thiếu chuẩn mực, tư tưởng thực dụng, đề cao vật chất, coi nhẹ các giá trị đạo đức và pháp luật. Đây là hệ lụy rất lớn mà hiện tượng giang hồ mạng đã gây ra đối với xã hội trong thời gian qua.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, việc khởi tố vụ án hình sự chỉ được thực hiện khi cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm. Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra phải làm rõ hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho người bị hại tin tưởng và giao tài sản để rồi bị chiếm đoạt.

Nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thuộc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Huấn "Hoa Hồng" cùng vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.

Đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội có thể bao gồm việc giả mạo chứng từ kế toán, khai man số liệu, để ngoài sổ sách kế toán tài sản hoặc doanh thu, hủy tài liệu kế toán trái quy định hoặc thực hiện các thủ đoạn khác nhằm che giấu dòng tiền, doanh thu và nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt lên tới 20 năm tù theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Việc cả Huấn và vợ cùng bị khởi tố cho thấy cơ quan điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu đồng phạm. Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của từng người để xác định ai là người tổ chức, chủ mưu, thực hành hoặc giúp sức nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Từ góc độ xã hội, tác hại của giang hồ mạng không chỉ nằm ở các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế mà còn ở việc đầu độc nhận thức cộng đồng. Nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh giang hồ, các phát ngôn tục tĩu, hành vi coi thường pháp luật, khoe tài sản bất thường để thu hút người theo dõi, sau đó lợi dụng sự nổi tiếng nhằm kinh doanh, quảng cáo hoặc thực hiện các hoạt động trục lợi.

Điều này tạo ra những giá trị ảo, làm méo mó nhận thức của giới trẻ về thành công, làm suy giảm niềm tin vào các giá trị lao động chân chính và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng.

Vì vậy, việc khởi tố vụ án đối với Huấn Hoa Hồng cho thấy quyết tâm rất rõ ràng của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc làm trong sạch không gian mạng, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đây có thể chỉ là bước khởi đầu của quá trình rà soát, mở rộng điều tra đối với các đối tượng giang hồ mạng khác có liên quan hoặc có dấu hiệu vi phạm tương tự.

“Vụ án Huấn Hoa Hồng là lời khẳng định rằng mạng xã hội không phải là vùng đất ngoài pháp luật. Mọi sự nổi tiếng nếu được xây dựng trên hành vi gian dối, vi phạm pháp luật hoặc những giá trị lệch chuẩn, sớm hay muộn cũng bị bóc tách và phải trả giá trước công lý” – ông Cường nói.