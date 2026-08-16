Hai giám đốc bị khởi tố cùng Huấn Hoa Hồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố 5 bị can trong vụ án liên quan đến Huấn Hoa Hồng. Trong đó, Bùi Xuân Huấn (SN 1985, tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huấn Hoa Hồng bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong vụ án, hai giám đốc bị khởi tố cùng với Huấn gồm: Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara); Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tam Đại Mộc). Bên cạnh đó, hai bị can khác là Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn; chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường). Cả 4 bị can này đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên đăng tải thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật. Huấn cùng đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng hoạt động bán hàng trực tuyến, kêu gọi từ thiện để trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước cùng nhiều tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt tiền của nhiều người, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ là Phạm Thị Ngọc Linh và các đồng phạm khác kinh doanh nước hoa. Tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng các bị can không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.