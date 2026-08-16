Vợ Huấn Hoa Hồng là ai, nắm vai trò gì trong doanh nghiệp của chồng?
Vợ Huấn Hoa Hồng từng góp vốn, điều hành nhiều doanh nghiệp liên quan đến chồng trước khi bị khởi tố.
Phạm Thị Ngọc Linh là vợ của hiện tượng mạng xã hội Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn). Linh được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm. Vợ Huấn Hoa Hồng còn từng góp vốn, giữ chức tổng giám đốc và đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp liên quan đến chồng.
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Bùi Xuân Huấn và đồng phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong bán hàng online, từ thiện, mua bán tài sản, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt...
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 05:38 AM (GMT+7)