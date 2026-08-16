Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 141,000 Bán 144,000

BTMH Mua 140,500 Bán 144,500

Tỷ giá

USD Mua 25,920 Bán 26,330

EUR Mua 29,424 Bán 30,976

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai, nắm vai trò gì trong doanh nghiệp của chồng?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Vợ Huấn Hoa Hồng từng góp vốn, điều hành nhiều doanh nghiệp liên quan đến chồng trước khi bị khởi tố.

Phạm Thị Ngọc Linh là vợ của hiện tượng mạng xã hội Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn). Linh được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm. Vợ Huấn Hoa Hồng còn từng góp vốn, giữ chức tổng giám đốc và đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp liên quan đến chồng.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Huấn Hoa Hồng thu lợi bất chính đặc biệt lớn từ từ thiện, bán hàng online
Huấn Hoa Hồng thu lợi bất chính đặc biệt lớn từ từ thiện, bán hàng online

Bùi Xuân Huấn và đồng phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong bán hàng online, từ thiện, mua bán tài sản, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 05:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN