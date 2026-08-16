Vợ Huấn Hoa Hồng là ai, nắm vai trò gì trong doanh nghiệp của chồng?

Phạm Thị Ngọc Linh là vợ của hiện tượng mạng xã hội Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn). Linh được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm. Vợ Huấn Hoa Hồng còn từng góp vốn, giữ chức tổng giám đốc và đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp liên quan đến chồng.

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