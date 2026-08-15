Giá vàng hôm nay 15/8: Thế giới tăng, trong nước giảm một triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay bật tăng trong phiên giao dịch cuối tuần khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm đã lấn át tác động từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do rủi ro mới trên thị trường dầu mỏ.

Trong khi đó, diễn biến mới nhất của thị trường tiếp tục cho thấy sự “giằng co” giữa các số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ yếu hơn và rủi ro lạm phát do giá dầu thúc đẩy. Kết quả doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến, cùng với CPI tháng 7 hạ nhiệt đã khiến xác suất thị trường định giá cho khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống khoảng 29%, từ mức dự báo khoảng 34% trước đó.

Giá vàng vàng trong nước hôm nay giảm một triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh minh họa).

Kỳ vọng giảm lãi suất đã hỗ trợ giá vàng thông qua kênh tỷ giá USD, nhưng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn kết thúc phiên quanh mức 4,7%, khi giá dầu thô tăng và các nhà giao dịch hướng sự chú ý tới các báo cáo về việc làm và lạm phát tháng 8, dự kiến được công bố trước cuộc họp của Fed vào tháng 9 tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.376 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX cho biết: “Mức 4.500 USD/ounce là một ngưỡng kháng cự lớn đối với vàng. Chúng ta đã chạm mức này hai lần và giá vàng đã giảm mạnh từ điểm đó, khiến các nhà giao dịch đang lo lắng khi ở gần mức 4.500 USD/ounce”.

Một số tổ chức phân tích cho rằng Fed có thể duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài, thậm chí kéo dài đến năm 2027.

Nếu các dữ liệu tiếp tục cho thấy lạm phát giảm và thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất sẽ tăng lên. Khi đó, vàng có thêm dư địa tăng giá.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong ngắn hạn, giá kim loại quý vẫn có nguy cơ chịu áp lực nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao.

Xét về kỹ thuật, vùng giá 4.448 USD/ounce được xem là ngưỡng cản đáng chú ý. Nếu vượt được ngưỡng này, giá vàng có thể hướng tới các mốc cao hơn 4.575 USD/ounce và 4.666 USD/ounce. Ngược lại, nếu mất vùng 4.332 USD/ounce, áp lực bán có thể kéo giá vàng về các vùng hỗ trợ quanh mức 4.262 USD/ounce, thậm chí 4.205 USD/ounce.