Hàn Quốc xem xét xây dựng nhà máy bán dẫn 3,1 tỷ USD

Hàn Quốc là trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực chip nhớ. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ – Trung, cùng nhu cầu bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ cao, đang đặt ra bài toán cấp bách: hoặc mở rộng năng lực sản xuất, hoặc tụt lại phía sau.

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét xây dựng một nhà máy sản xuất chip 12 inch, công nghệ 40 nanomet, với tổng vốn khoảng 4,5 nghìn tỷ won. Nhà máy này sẽ được tài trợ bởi cả khu vực công và tư, đóng vai trò giúp các công ty thiết kế chip fabless trong nước có nơi sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Động thái này nằm trong chiến lược củng cố chuỗi giá trị bán dẫn: từ thiết kế, sản xuất tới ứng dụng, đặc biệt là trong kỷ nguyên AI đang bùng nổ.

Chính phủ Hàn Quốc đang đặt ra những mục tiêu gì để giữ vị thế trong ngành bán dẫn?

Tổng thống Lee Jae-myung đã chủ trì cuộc họp quan trọng với lãnh đạo Samsung Electronics, SK Hynix và nhiều chuyên gia để thảo luận toàn diện về chiến lược cho ngành chip. Đây là một cuộc họp thể hiện rõ ưu tiên hàng đầu trong chính sách công nghiệp của Hàn Quốc.

Ba định hướng lớn được đưa ra gồm: (1) duy trì vị thế dẫn đầu thế giới trong chip nhớ, vốn là thế mạnh truyền thống; (2) củng cố ngành foundry – nơi Hàn Quốc đang phải cạnh tranh quyết liệt với Đài Loan; (3) mở rộng năng lực thiết kế chip fabless trong bối cảnh AI thúc đẩy nhu cầu về các kiến trúc chip mới.

Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng bán dẫn chính là động lực tăng trưởng mới, nơi Hàn Quốc “đang rất cạnh tranh” và cần một bước nhảy vọt mạnh mẽ hơn.

Hàn Quốc muốn giảm phụ thuộc vào nhập khẩu chip quốc phòng như thế nào?

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch mới là tham vọng tự chủ về chip quốc phòng – lĩnh vực mà Hàn Quốc hiện đang phải nhập khẩu tới 99% nhu cầu. Điều này tạo ra nguy cơ lớn nếu chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

Chính phủ dự định thúc đẩy phát triển, sản xuất trong nước các loại chip liên quan đến quốc phòng. Để tạo động lực thị trường, Seoul sẽ xem xét đưa vào luật độ ưu tiên mua chip do Hàn Quốc tự sản xuất cho các hạ tầng an ninh quốc gia, từ đó xây dựng nhu cầu nội địa ổn định.

Đồng thời, một “Ủy ban Đặc biệt về Bán dẫn” đặt dưới quyền Tổng thống sẽ được thành lập, đóng vai trò trung tâm điều phối chính sách trên phạm vi quốc gia, từ chiến lược đầu tư đến các ưu đãi cần thiết cho doanh nghiệp.