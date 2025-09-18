Fed giảm lãi suất 0,25 điểm %, dự báo thêm 2 lần hạ nữa trong năm

Trong cuộc họp ngày 17/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11–1 để hạ lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm. Đây là bước đi đã được thị trường dự đoán trước, song điểm đáng chú ý là Fed đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm thêm hai lần nữa trong phần còn lại của năm.

Theo giới phân tích, quyết định này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn về triển vọng việc làm tại Mỹ. Fed muốn hành động sớm để hạn chế nguy cơ thị trường lao động xấu đi, đồng thời cân đối với áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Chủ tịch Jerome Powell

Ai là người phản đối và vì sao?

Trong số 12 thành viên biểu quyết, chỉ có tân Thống đốc Stephen Miran phản đối việc giảm 0,25 điểm phần trăm. Ông cho rằng Fed nên mạnh tay hơn, cắt giảm tới 0,5 điểm phần trăm nhằm tạo cú hích rõ rệt cho nền kinh tế.

Dù vậy, quan điểm của Miran là thiểu số. Quyết định cuối cùng phản ánh sự đồng thuận cao hơn dự đoán của giới đầu tư, vốn trước đó lo ngại Fed sẽ chia rẽ nhiều hơn trong chính sách tiền tệ.

Báo cáo mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng lên 4,3% trong tháng 8 – mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Mặc dù con số này vẫn thấp so với lịch sử, song nó cho thấy thị trường lao động bắt đầu suy yếu.

Đáng chú ý, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã điều chỉnh dữ liệu, cho thấy nền kinh tế đã tạo ra ít hơn gần 1 triệu việc làm so với báo cáo ban đầu trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025. Tình trạng việc làm đình trệ này là lý do chính khiến nhiều quan chức Fed, trong đó có ông Christopher Waller, kêu gọi nới lỏng chính sách sớm để phòng ngừa rủi ro.

Điều gì tiếp theo cho Fed?

Ông Waller, người được xem là ứng viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5/2026, nhấn mạnh rằng Fed cần ưu tiên ổn định thị trường lao động. Nếu xu hướng yếu đi tiếp diễn, các đợt giảm lãi suất trong những tháng tới gần như chắc chắn xảy ra.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát diễn biến lạm phát và dữ liệu việc làm. Nếu cả hai yếu tố này tiếp tục cho tín hiệu suy yếu, Fed có thể đẩy nhanh tốc độ nới lỏng thay vì đi từng bước nhỏ.