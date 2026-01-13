Chiến lược thu nhập thụ động của triệu phú nghỉ hưu năm 34 tuổi

Sam Dogen (Mỹ) làm việc trong ngành ngân hàng 13 năm trước khi mở website tài chính cá nhân Financial Samurai và nghỉ hưu sớm năm 2012. Khi đó, anh sở hữu 3 triệu USD tài sản và có khoảng 80.000 USD mỗi năm từ thu nhập thụ động. Ở tuổi 34, Dogen đủ thu nhập để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản tại San Francisco - thành phố đắt đỏ hàng đầu nước Mỹ.

"Bạn bè đều cho rằng tôi thật điên rồ khi rời bỏ công việc có thu nhập cao như vậy. Nhưng họ không thấy những gì tôi đã âm thầm làm suốt hơn một thập kỷ: lặng lẽ xây dựng nhiều nguồn thu nhập khác nhau, không phụ thuộc vào thời gian hay công sức", anh cho biết trên CNBC.

Sam Dogen bên cạnh cuốn sách anh đã xuất bản. Ảnh: Sam Dogen

Thu nhập thụ động giúp Dogen có thời gian viết blog cá nhân về tài chính, nuôi dạy con cái, thường xuyên đi du lịch, và đầu tư vào những kênh rủi ro cao mà anh không bao giờ cân nhắc nếu phụ thuộc vào tiền lương. Tuy nhiên, việc xây dựng nền tảng đòi hỏi thời gian, nỗ lực và chiến lược. Dưới đây là các nguồn thu nhập thụ động Dogen đánh giá cao nhất.

1. Cổ phiếu trả cổ tức

Phù hợp nhất để: Đầu tư dài hạn, ít phải quản lý

Nắm cổ phần tại các công ty thường xuyên trả cổ tức là một trong những cách đơn giản và đáng tin cậy nhất để tạo thu nhập thụ động. Tuy nhiên, lợi nhuận có thể không cao. Với tỷ suất cổ tức của các mã trong chỉ số S&P 500 hiện dưới 1,3%, bạn sẽ cần đầu tư hơn 700.000 USD để có 10.000 USD mỗi năm.

Dù vậy, bạn có thể cải thiện lợi nhuận tiềm năng bằng cách tập trung vào nhóm thường xuyên tăng cổ tức. Tại Mỹ, các công ty như Coca Cola và McDonald's đã tăng cổ tức liên tục ít nhất 25 năm. Bạn cũng có thể đầu tư thông qua các quỹ ETF để có sự đa dạng và chi phí thấp.

2. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp

Phù hợp nhất để: Bảo toàn vốn và có sự an tâm

Trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao, trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao hiện mang lại lợi suất 4-5%. Việc này đồng nghĩa bạn sẽ thu về 400-500 USD mỗi năm cho mỗi 10.000 USD đầu tư.

Loại tài sản này có rủi ro thấp, có lợi về thuế (thu nhập từ trái phiếu kho bạc không bị đánh thuế cấp bang ở Mỹ) và phù hợp với những nhà đầu tư đề cao sự ổn định.

3. Bất động sản cho thuê

Phù hợp nhất để: Xây dựng tài sản dài hạn

Bất động sản cho thuê là một trong những cách hiệu quả nhất để tích lũy tài sản, đặc biệt nếu bạn bắt đầu sớm. Tiền thuê mang lại nguồn thu nhập ổn định, và giá trị tài sản thường tăng theo thời gian.

Tuy nhiên, nhược điểm là nguồn tiền này không hoàn toàn thụ động. Bạn vẫn phải bỏ công sức cho việc bảo trì, quản lý người thuê và tài sản.

4. REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản)

Phù hợp nhất để: Tiếp cận bất động sản có tính thanh khoản cao

REIT thường là các công ty niêm yết đang sở hữu và quản lý bất động sản. Theo quy định, họ phải phân phối ít nhất 90% thu nhập chịu thuế cho cổ đông. Việc này khiến cổ phiếu REIT trở thành nguồn thu nhập thụ động phổ biến.

Nhược điểm của kênh này là biến động giá. Giá cổ phiếu REIT có thể dao động mạnh hơn thị trường chứng khoán nói chung, đặc biệt trong giai đoạn suy thoái. Tuy nhiên, chúng mang lại tính thụ động thực sự, khác với sở hữu bất động sản trực tiếp như trên.

5. Chứng chỉ tiền gửi (CD) và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao

Phù hợp nhất với: Mục tiêu ngắn hạn và lập quỹ dự phòng khẩn cấp

Kênh đầu tư này được đánh giá khá nhàm chán, nhưng vẫn hữu ích. Với lợi suất hiện quanh mức 4% tại Mỹ, chứng chỉ tiền gửi mang lại lợi nhuận đảm bảo. Chúng cũng phù hợp cho những người cần lập quỹ khẩn cấp hoặc có nhu cầu tiền mặt ngắn hạn.

6. Sản phẩm số

Phù hợp nhất với: Người sáng tạo và chuyên gia trong từng lĩnh vực

Tạo ra một sản phẩm và bán nhiều lần dưới dạng điện tử có thể mang lại thu nhập thụ động với biên lợi nhuận cao. Đó là lý do sách điện tử, khóa học trực tuyến và phần mềm có thể mang lại thu nhập cho bạn trong nhiều năm với chi phí duy trì tối thiểu. Bạn thường chỉ cần cập nhật nội dung một hoặc hai năm một lần.

7. Tiền bản quyền

Phù hợp nhất với: Nhà văn, nghệ sĩ và người sáng tạo

Tiền bản quyền hiện nay không chỉ dành cho nhạc sĩ hay tiểu thuyết gia. Bạn có thể cấp phép thiết kế, hình ảnh, phần mềm, hoặc thậm chí nội dung blog, và nhận tiền bản quyền mỗi khi tác phẩm được sử dụng.

Dogen mất vài năm mới xuất bản được cuốn sách của mình. Nhưng hiện tại, những cuốn sách đó vẫn tiếp tục tạo ra thu nhập cho anh, dù đã ra mắt rất lâu.

8. Cổ phiếu tăng trưởng

Phù hợp nhất với: Người có tầm nhìn dài hạn

Nếu bạn đã có thu nhập và chưa cần dòng tiền ngay, hãy đầu tư vào các công ty tăng trưởng. Chúng có thể mang lại khoản lợi nhuận lớn trong tương lai. Hãy nghĩ đến việc trồng cây ăn quả. Bạn sẽ không thu hoạch ngay, nhưng về sau thành quả có thể rất khả quan.

Ví dụ, Apple từng không trả cổ tức trong nhiều thập kỷ. Nhưng những nhà đầu tư nắm cổ phiếu này trong dài hạn vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ. Hiện tại, Dogen đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng và các công ty AI mới, kỳ vọng anh có thể chuyển một phần lợi nhuận đó thành các tài sản tạo thu nhập khi cần.

Dogen cho rằng mọi người nên tham khảo chuyên gia tài chính để tìm ra chiến lược phù hợp nhất trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn của thu nhập thụ động là bạn không cần nhiều tiền ngay từ đầu. Hãy bắt đầu với những gì phù hợp với ngân sách, sở thích và khả năng chịu rủi ro của mình. Theo thời gian, hãy đa dạng hóa thành nhiều nguồn khác nhau để không phụ thuộc vào chỉ một nguồn duy nhất.