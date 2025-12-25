“Sọ Dừa” đời thực: Từ “đồ bỏ đi” thành triệu phú tự thân

Từ “dị nhân không tay, không chân” đến triệu phú streamer

Người đàn ông từ khi sinh ra đã không có cả tay lẫn chân, ngoại hình xấu xí giống như nhân vật Sọ Dừa trong truyện cổ tích. Anh đã phải chịu vô số sự chế giễu từ khi còn nhỏ. Thậm chí, cha mẹ cũng cho rằng anh là “đồ bỏ đi”, không có tương lai.

Tuy nhiên giờ đây, anh đã trở thành một người nổi tiếng với thu nhập lên tới hơn 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng)/năm. Anh là Yuan Li Dong - một streamer kiêm nhà kinh doanh đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc.

Không chỉ sinh ra với ngoại hình dị thường, Li Dong còn phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống khi gia đình nghèo khó, mẹ bị u não, bản thân anh thường xuyên bị bạn bè trêu chọc.

Dù vậy, những khó khăn ấy không cản được ý chí vươn lên của Li Dong. Anh tự mình học cách ngậm bút bằng miệng để tập viết, sử dụng điện thoại và chuột máy tính, thực hiện một số sinh hoạt cơ bản thường ngày.

Người đàn ông nghị lực này còn tự học cách nhào lộn, học hát để biểu diễn kiếm tiền trên đường phố. Chính những ngày tháng mưu sinh ngoài đường này đã giúp anh làm quen và nên duyên vợ chồng với một cô gái xinh đẹp. Sau khi cả hai có con - một em bé khỏe mạnh và đầy đủ chân tay, Li Dong càng như được tiếp thêm động lực để tìm cách kiếm thêm thu nhập, lo cho gia đình.

Năm 2015, trong một dịp tình cờ, anh bước chân vào ngành streamer. Anh đã tận dụng kỹ năng điều khiển máy tính và điện thoại bằng miệng để chơi game, sau đó trở thành một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Có thời điểm anh chơi một game nổi tiếng, mỗi lượt livestream của anh thu hút tới hàng triệu lượt xem.

Ban đầu, nhiều người vào xem livestream vì tò mò muốn biết người khuyết tật chơi game bằng miệng như thế nào. Không ngờ Li Dong lại có kỹ năng chơi game vô cùng nhanh nhạy và điệu nghệ, chính điều đó đã giúp anh chinh phục được rất nhiều cư dân mạng.

Cùng với độ nổi tiếng ngày càng cao, anh đã ký hợp đồng với một công ty và sở hữu mức thu nhập hơn 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng)/năm.

Vài năm sau đó, anh tạm ngưng chơi game trên sóng livestream do việc chơi game thường xuyên với tư thế bất tiện gây ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch. Anh chuyển sang trò chuyện, ca hát và biểu diễn một số kỹ năng đặc biệt trên livestream.

Ngoài ra, Li Dong còn tự mở một siêu thị mini, một nông trại nhỏ để nuôi các loài động vật, đồng thời livestream về các hoạt động ngoài trời.