Bitcoin lao dốc, các “ông lớn” đào tiền ảo tháo chạy: Đây là bến đỗ

Cổ phiếu các công ty khai thác Bitcoin giảm mạnh hơn Bitcoin

Tuần qua, các cổ phiếu khai thác Bitcoin công khai như Cipher, Applied Digital, Core Scientific, CleanSpark và Bitdeer sụt từ 23% đến 52%, trong khi những tên tuổi khác như Riot và Hut 8 mất khoảng 10–20%. Tổng giá trị thị trường của nhóm này đã bốc hơi hơn 20 tỷ USD trong một tháng, giảm khoảng 25% so với giữa tháng 10, theo Miner Mag.

Nguyên nhân là các cổ phiếu khai thác phản ứng mạnh hơn so với giá Bitcoin. Dù BTC chỉ giảm khoảng 9% trong tuần qua, cổ phiếu của các miner lao dốc sâu hơn do áp lực kỹ thuật và tâm lý nhà đầu tư. Các công ty này cũng chịu rủi ro cao hơn bởi chi phí điện năng và thiết bị, trong khi giá Bitcoin biến động mạnh.

Mặc dù thị trường biến động, một số miner vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng từ đầu năm. IREN, công ty khai thác Bitcoin công khai lớn nhất theo vốn hóa thị trường, tăng khoảng 370% so với đầu năm, còn Cipher Mining tăng khoảng 210%. Trong khi đó, Bitcoin chỉ tăng 1,5% trong cùng kỳ, theo TradingView.

Điều này cho thấy, một số công ty đã tận dụng cơ hội thị trường tăng trưởng dài hạn, quản lý tốt chi phí và mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng, giúp họ vượt trội hơn cả Bitcoin về hiệu suất cổ phiếu.

Các công ty khai thác đang chuyển sang AI và HPC như thế nào?

Với việc phần thưởng khối (block reward) giảm dần mỗi bốn năm, khai thác Bitcoin đang trở nên khó khăn hơn. Nhiều công ty bắt đầu áp dụng chiến lược mới: chuyển trung tâm dữ liệu sang phục vụ các công việc AI và HPC, vốn mang lại lợi nhuận ổn định hơn.

Ví dụ, Bitfarms thông báo sẽ đóng dần các hoạt động khai thác Bitcoin trong 2 năm tới, bắt đầu với một cơ sở 18 MW ở Washington, để chuyển sang AI và HPC. Core Scientific ký hợp đồng 3,5 tỷ USD với nhà cung cấp AI CoreWeave, cung cấp 200 MW cho HPC. CleanSpark và IREN cũng đã bắt đầu hợp tác với Microsoft, Nvidia để đưa GPU vào trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Các bước đi này cho thấy các miner đang tìm cách giảm rủi ro từ giá Bitcoin, đồng thời khai thác năng lực hạ tầng hiện có cho các thị trường mới đầy tiềm năng.