Bitcoin lao dốc thảm, nhà đầu tư ồ ạt rút vốn

Bitcoin tiếp tục giảm mạnh hôm thứ Sáu, có lúc mất tới 4%, xuống còn khoảng 103.550 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 6. Ether – đồng tiền điện tử lớn thứ hai – cũng tụt dưới 3.700 USD, giảm hơn 25% so với đỉnh tháng 8.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, tổng giá trị thị trường tiền số đã mất hơn 600 tỷ USD chỉ trong một tuần. Đặc biệt, token BNB liên kết với sàn Binance giảm tới 11% trong ngày 11/10, trước khi hồi phục nhẹ. Binance sau đó phải chi gần 600 triệu USD để bồi thường khách hàng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật và chênh lệch giá.

Giới phân tích cho rằng đà bán tháo này gắn liền với các đợt thanh lý kỷ lục sau khi Bitcoin lập đỉnh 126.251 USD hôm 6/10. Chỉ vài ngày sau, hơn 19 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị quét sạch, khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và kéo theo làn sóng bán ra ồ ạt.

Binance, đòn bẩy và nỗi lo “hiệu ứng domino”

Các chuyên gia nhận định, việc BNB rơi mạnh chỉ phản ánh tâm lý chung của thị trường. Yoann Turpin, đồng sáng lập Wintermute, cho rằng đây là một đợt “định giá lại” sau chuỗi tăng ảo hồi giữa tuần.

Theo dữ liệu từ Coinglass, hơn 1,2 tỷ USD vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong 24 giờ gần nhất – con số thấp hơn tuần trước nhưng vẫn cho thấy thị trường đang “mỏng manh và nhạy cảm”.

Trong khi đó, các “ông lớn” như Kraken, Circle, BitGo và Ripple lại chọn con đường khác: tiến sâu vào lĩnh vực tài chính truyền thống, xin cấp phép ngân hàng, xây dựng hệ thống thanh toán và phát hành thẻ, nhằm củng cố niềm tin với nhà đầu tư.

Điểm đáng chú ý, theo Rachael Lucas, chuyên gia tại BTC Markets, là thời điểm sụp đổ diễn ra ngay khi nhiều công ty tiền số đang nộp đơn xin cấp phép ngân hàng.

Lucas cho rằng đây là “một chiến lược phòng thủ hợp lý” – các công ty muốn bám vào hạ tầng tài chính truyền thống để giảm rủi ro biến động và xây dựng tính hợp pháp cho lĩnh vực tiền điện tử.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ xoa dịu tâm lý bi quan của thị trường. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm những vụ phá sản như First Brands Group, Tricolor Holdings và hàng loạt khoản thua lỗ tín dụng bí ẩn ở ngân hàng Mỹ, đang làm gia tăng lo ngại về rủi ro tín dụng toàn cầu.

Nhà đầu tư rút vốn ồ ạt, thị trường phái sinh căng thẳng

Chỉ riêng trong ngày thứ Năm, nhà đầu tư đã rút ròng gần 593 triệu USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin và Ether niêm yết tại Mỹ.

Tỷ lệ put-to-call (mua quyền bán so với mua quyền mua) trên sàn Deribit tăng lên 1,33, cho thấy các nhà đầu tư đang tăng cường phòng vệ trước nguy cơ giá tiếp tục lao dốc. Theo Timothy Misir, Trưởng bộ phận nghiên cứu của BRN, “các hợp đồng phái sinh đang là nơi thể hiện rõ nhất sức ép”, khi chi phí bảo hiểm rủi ro ngắn hạn tăng vọt, làm gia tăng biến động hai chiều trên thị trường.

Trong khi vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới, Bitcoin lại mất hơn 6% chỉ trong tuần qua, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư tại Bitwise, “thị trường tiền số hiện giống như một chú chim hoàng yến trong hầm mỏ” – phát tín hiệu sớm về những bất an đang âm ỉ trong hệ thống tài chính toàn cầu, đặc biệt là lo ngại về khủng hoảng tín dụng.

Nhiều nhà đầu tư giờ đây bắt đầu hoài nghi: phải chăng Bitcoin đã mất vai trò trú ẩn an toàn – danh xưng từng khiến nó được ví như “vàng kỹ thuật số” của thế kỷ 21?