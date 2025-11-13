Cá mập rút lui, Bitcoin lao đao: Cơn sóng 25 tỷ USD của nhà đầu tư lớn đang “tan rã”

Sau cú sụt mạnh trong tháng 10, Bitcoin chỉ phục hồi yếu ớt và hiện quanh mức 100.000 USD, dao động, chững lại, không thể bứt phá. So với đà tăng của vàng hay cổ phiếu công nghệ, Bitcoin thậm chí kém xa, chỉ tăng khoảng 10% từ đầu năm.

Theo Bloomberg, dòng tiền lớn từ các quỹ ETF và doanh nghiệp – từng rót tới 25 tỷ USD vào Bitcoin, nay đang rút đi lặng lẽ. Khi lực mua từ các tổ chức giảm sút, thị trường mất đi bệ đỡ chính, khiến đà tăng tự nhiên của Bitcoin suy yếu.

Vì sao giới đầu tư tổ chức quay lưng?

Các chuyên gia cho rằng, tâm lý “mệt mỏi” đang lan rộng trong giới quản lý quỹ. Markus Thielen, Giám đốc điều hành 10X Research, nhận định nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp “đang mất kiên nhẫn” sau khi lợi nhuận Bitcoin không như kỳ vọng.

“Nếu giá tiếp tục giảm, các nhà quản lý rủi ro sẽ yêu cầu giảm bớt hoặc cắt vị thế Bitcoin,” ông nói. “Một số có thể chuyển tiền sang cổ phiếu công nghệ như Nvidia để cải thiện danh mục khi gửi báo cáo cho nhà đầu tư.”

Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF Bitcoin đã bán ra khoảng 2,8 tỷ USD chỉ trong tháng qua. Nếu xu hướng này kéo dài, thị trường có thể chứng kiến thêm hàng tỷ USD bị rút trước kỳ họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12.

“Cá mập” Bitcoin đang làm gì?

Phân tích trên chuỗi (on-chain) cho thấy nhiều nhà đầu tư nắm giữ lâu năm đã bán ra dần khi giá còn cao. Nếu Bitcoin rơi xuống ngưỡng 93.000 USD, có thể xuất hiện thêm làn sóng bán tháo kỹ thuật.

Citi Research ghi nhận số lượng ví nắm giữ trên 1.000 Bitcoin (còn gọi là “whales”) đang giảm, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tăng nhẹ. Dòng tiền mới đổ vào Bitcoin hiện rất chậm, và tâm lý “mất hứng thú” đang dần lan sang cả nhóm đầu tư tổ chức.

Michael Saylor – người từng được xem là biểu tượng của chiến lược “doanh nghiệp tích trữ Bitcoin” – cũng đang chịu áp lực. Cổ phiếu công ty ông, MicroStrategy, hiện gần như chỉ còn phản ánh giá trị lượng Bitcoin nắm giữ, không còn được thị trường trả “phí niềm tin” như trước.

Thị trường có đang đối mặt nguy cơ sụp đổ?

Dù đà tăng nguội dần, chưa có dấu hiệu hoảng loạn. Theo dữ liệu của sàn Bitfinex, lượng Bitcoin trong các ví lớn (trên 10.000 BTC) chỉ giảm 1,5% trong tháng 10, quá nhỏ để xem là bán tháo.

Các nhà phân tích Bitfinex nhận định, đây chỉ là giai đoạn “chốt lời tạm thời” sau chu kỳ tăng mạnh đầu năm. “Những đợt tái cân bằng như vậy thường giúp thị trường điều chỉnh lại vị thế và giảm biến động, trước khi bước vào một chu kỳ tăng mới,” báo cáo của sàn viết.