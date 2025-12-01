Bitcoin lại giảm mạnh: Thị trường tiền số bước vào tháng 12 đầy rủi ro

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, Bitcoin giảm tới 5,1%, xuống dưới 87.000 USD, trong khi Ether mất hơn 6% về dưới 2.900 USD. Các đồng tiền khác cũng chịu áp lực giảm tương tự, như Solana giảm trên 7%. Thị trường tiền số vẫn chưa ổn định sau đợt bán tháo kéo dài từ đầu tháng 10, khi khoảng 19 tỷ USD trong các vị thế ký quỹ bị thanh lý, ngay sau khi Bitcoin lập kỷ lục 126.251 USD.

Mặc dù Bitcoin đã hồi phục lên trên 90.000 USD cuối tuần trước nhờ áp lực bán giảm bớt, đợt giảm mới đầu tháng 12 khiến các nhà giao dịch cảnh giác và dự đoán xu hướng giảm tiếp tục, với mốc hỗ trợ quan trọng được xác định ở khoảng 80.000 USD.

Những yếu tố nào đang tác động đến giá Bitcoin?

Sean McNulty, Giám đốc giao dịch phái sinh tại FalconX, nhận định “Đây là khởi đầu tháng 12 với tâm lý phòng ngừa rủi ro”. Áp lực giảm đến từ dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin còn hạn chế và thiếu lực mua khi giá giảm.

Bên cạnh đó, CEO Strategy Inc., Phong Lê, cảnh báo rằng công ty có thể bán Bitcoin trong trường hợp chỉ số mNAV - tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lượng Bitcoin nắm giữ trở nên âm, nhằm đảm bảo thanh toán cổ tức. Hiện Strategy nắm giữ 56 tỷ USD Bitcoin, nhưng mNAV đã giảm còn 1,19. S&P Global Ratings cũng hạ đánh giá USDT, stablecoin lớn nhất thế giới, cảnh báo rủi ro nếu giá Bitcoin tiếp tục giảm khiến USDT bị thiếu tài sản đảm bảo.

Diễn biến kinh tế Mỹ và tác động tới thị trường tiền số

Tuần này, các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ cung cấp “bức tranh” quan trọng về động lực kinh tế, tác động tới kỳ vọng lãi suất trước năm 2026. Các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) liên quan đến cắt giảm hay duy trì lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý đầu tư vào Bitcoin và các tài sản rủi ro khác.

Ngoài ra, các thị trường chứng khoán châu Á và Mỹ biến động trong phiên đầu tuần, cùng với thông tin về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, tạo thêm nhiều biến số cho diễn biến thị trường tiền số.