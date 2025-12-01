Đi đào giun, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá

Một người dân ở huyện Liễu Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, gần đây đã phát hiện ra một chiếc trống đồng nghìn năm tuổi được bảo quản tốt khi đang đào giun trong rừng trúc ở thôn Hà Bắc.

Cụ thể, ngày 20/11, ông Dương Kiến Thu, một người dân ở Nam Thôn, thị trấn Đại Phổ, huyện Liễu Thành, đang đào giun đất trong một bụi tre ven sông thì bất ngờ thấy xẻng của mình va phải một vật cứng. Tiếp tục đào, ông ngạc nhiên phát hiện một chiếc trống đồng cổ nhô lên khỏi mặt đất. Ông lập tức báo cáo sự việc với chính quyền thôn và phòng di tích văn hóa.

Một người dân đã phát hiện ra chiếc trống đồng nghìn năm tuổi khi đang đào giun trong một rừng tre ở làng Hà Bắc. (Ảnh/Nanguo Jinbao)

Ngày 23/11, ông Liêu Quý Nhân, quản lý Bảo tàng huyện Liễu Thành, cùng những người khác đã nhanh chóng đến hiện trường, vận chuyển chiếc trống đồng về bảo tàng an toàn, đồng thời cấp giấy chứng nhận cho người báo tin.

Chiếc trống có đường kính 69 cm và nặng 30 kg. Mặt trống được trang trí họa tiết mặt trời ở giữa, với 18 vòng tròn đồng tâm xung quanh. Vòng tròn ngoài cùng có hình 4 con ếch tượng trưng cho 4 phương hướng, hướng về phía đông, tây, nam và bắc, tất cả đều được khắc họa tinh xảo. Hai bên thân trống có quai xách, phần thân trên và dưới được trang trí bằng các họa tiết đặc trưng của các dân tộc miền Nam.

Điều đáng chú ý là dù bị chôn vùi hàng nghìn năm, hiện vật vẫn còn nguyên vẹn về mặt cấu trúc và vẫn tạo ra âm thanh cộng hưởng rõ ràng khi gõ nhẹ. Dân làng nhớ lại rằng ngay từ những năm 1960, có người ở gần đó đã đào sâu xuống đất để xây nhà nhưng họ đã bỏ lỡ chiếc trống đồng này. Phải đến nửa thế kỷ sau, hiện vật mới được tình cờ phát hiện lại.

Việc phát hiện trống đồng cổ đầu tiên ở Liễu Thành đã thu hút sự chú ý đáng kể từ giới di sản văn hóa địa phương. Liêu Quý Nhân cho biết trống đồng là nhạc cụ nghi lễ và âm nhạc bằng đồng quan trọng của các tộc người cổ ở miền Nam Trung Quốc, có lịch sử hơn 2.700 năm

Hiện tại, hiện vật đã được trình lên cơ quan quản lý di tích văn hóa để thẩm định chi tiết. Các chuyên gia cho biết, khi kết quả thẩm định được công bố, bối cảnh lịch sử, giá trị văn hóa được thể hiện qua chiếc trống đồng nghìn năm tuổi này dự kiến sẽ dần được hé lộ.