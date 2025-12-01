Giá đồng lập kỷ lục mới, nỗi lo thiếu hụt nguồn cung toàn cầu ngày càng rõ rệt

Tại London, giá đồng tăng tới 0,9% lên 11.294,5 USD/tấn, trong khi hợp đồng tương lai trên Comex (Mỹ) tăng đến 1,6%. Một trong những nguyên nhân chính là làn sóng vận chuyển đồng sang Mỹ trước nguy cơ Washington áp thuế nhập khẩu trong năm tới. Dòng chảy mạnh sang Mỹ khiến nguồn cung tại các thị trường khác càng thêm eo hẹp.

Diễn biến tăng giá mạnh xuất hiện ngay sau hội nghị đồng lớn tại Thượng Hải, nơi giới chuyên môn cảnh báo tình trạng căng thẳng nguồn cung sau một năm liên tiếp xảy ra các sự cố khai mỏ ngoài kế hoạch.

Thị trường đồng đang đối mặt những rủi ro về nguồn cung

Các nhà luyện kim đang bước vào vòng đàm phán khó khăn với các công ty khai mỏ về nguồn quặng cho năm mới. Trong khi đó, phí premium hàng năm tăng vọt và tập đoàn Mercuria Energy Group cảnh báo thị trường có thể thiếu hụt đồng nghiêm trọng vào năm 2026.

Nhiều nhà đầu tư vốn đã đặt cược dài hạn vào đồng vì vai trò thiết yếu của kim loại này trong quá trình điện khí hóa và chuyển dịch năng lượng xanh. Giá đồng trên LME đã tăng gần 30% từ đầu năm, củng cố quan điểm rằng thị trường đang thiếu cung dài hạn.

Giá đồng tại Mỹ đang cao hơn so với London do kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế kim loại trong năm 2026. Điều này khiến các thương nhân chạy đua đưa đồng vào thị trường Mỹ để hưởng giá tốt hơn.

Ông Kostas Bintas, lãnh đạo mảng kim loại của Mercuria, dự báo hơn nửa triệu tấn đồng có thể đổ về Mỹ chỉ trong quý I/2026. Diễn biến này càng khoét sâu sự mất cân đối cung – cầu ở những thị trường còn lại trên thế giới.

Các kim loại khác phản ứng thế nào trước biến động của giá đồng?

Tính đến 12h24 tại Thượng Hải, giá đồng trên LME giữ ở mức 11.246,5 USD/tấn sau cú tăng 2,3% cuối tuần trước. Trên Comex, giá đồng tiếp tục tăng 1% lên 5,327 USD/pound.

Không chỉ đồng, nhiều kim loại cơ bản khác cũng đi lên: nhôm tăng 0,5%, còn giá quặng sắt trên sàn Singapore tăng 1% lên 103,25 USD/tấn, phản ánh tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường nguyên liệu thô.