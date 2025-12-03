Bitcoin hồi sinh ngoạn mục: Cuộc chơi tiền số bị chi phối bởi ai?

Bitcoin và các đồng tiền số lớn phục hồi sau cú giảm sốc

Bitcoin đã tăng trở lại mức 92.323 USD, hồi phục gần 6,8% sau đợt bán tháo trước đó, trong khi Ether cũng bật tăng hơn 8%, vượt lại ngưỡng 3.000 USD. Các token nhỏ hơn như Cardano, Solana hay Chainlink thậm chí tăng trên 10%.

Đợt hồi phục này phần lớn nhờ vào các thông tin tích cực trong ngành: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) Paul Atkins tiết lộ kế hoạch triển khai “miễn trừ đổi mới” cho các công ty tài sản số, và Vanguard Group thông báo cho phép giao dịch ETF, quỹ tương hỗ nắm giữ tiền số trên nền tảng của mình.

Theo Jasper De Maere, chiến lược gia tại Wintermute, sự kết hợp giữa tin tức ngành và xu hướng phục hồi chung của thị trường đang đẩy giá tiền số lên mạnh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn giữ tâm lý thận trọng.

Đợt giảm giá mạnh diễn ra sau khi CEO của Strategy Inc. cảnh báo rằng công ty có thể bán Bitcoin để đảm bảo thanh toán nợ. Thông tin này ban đầu khiến nhà đầu tư hoảng sợ, xóa gần 1 tỷ USD giá trị các hợp đồng đòn bẩy trên thị trường.

Sau đó, Strategy thông báo lập quỹ dự phòng 1,4 tỷ USD để đảm bảo thanh khoản, giúp giảm nguy cơ xảy ra các biến động cực đoan trong tương lai. Spencer Hallarn, trưởng bộ phận giao dịch OTC tại GSR, nhận định rằng việc công ty chủ động giải quyết vấn đề thanh khoản là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Dù vậy, các chỉ số như tỷ lệ funding của Bitcoin vẫn âm, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế và tâm lý bi quan vẫn còn mạnh, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư tiền số bản địa.

Nhà đầu tư phản ứng thế nào trước phục hồi ngắn hạn?

Số dư stablecoin như USDT và USDC tăng lên, cho thấy nhà đầu tư đang giữ tiền trên “bờ an toàn” thay vì lao vào mua đuổi giá thấp. Theo Bitfinex, đây là hành vi điển hình trong giai đoạn điều chỉnh cuối chu kỳ: vốn được giữ bên lề chờ tín hiệu rõ ràng từ ETF và bối cảnh vĩ mô.

Chỉ số “sợ hãi và tham lam” của CoinMarketCap vẫn duy trì ở mức “cực kỳ sợ hãi”, cho thấy tâm lý thận trọng kéo dài ít nhất ba tuần qua. Thị trường crypto hiện vẫn rất nhạy cảm, bất kỳ thông tin tiêu cực nào cũng có thể khiến giá biến động mạnh trở lại.