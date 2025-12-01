Giá bạc tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy, có người xuống tay mua cả tạ

Người nhanh chóng chốt lời, người mua vào cả tạ

Giá bạc trong nước ngày 1/12 bất ngờ tăng vượt mức 2,2 triệu đồng/lượng và lên tới 59,6 triệu đồng/kg, cao chưa từng có. Trong khi đó, giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á cũng tăng lên mức 57,61 USD/ounce, cao nhất lịch sử.

Tại một số cửa hàng kinh doanh bạc có thương hiệu lớn, rất đông người đến xếp hàng chờ mua bán khiến khung cảnh trở nên nhộn nhịp bất ngờ.

Mang 5kg bạc mua cách đây hơn 1 tháng đi bán, anh Trần Thanh (Hà Nội) cho biết, số bạc này anh mua vào ngày 17/10 với giá 56,7 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, mua xong thì giá liên tục xuống thấp, cả tháng trời anh mất ăn mất ngủ.

Rất đông người xếp hàng mua bán bạc trong sáng ngày 1/12.

“Hôm đó, 9 giờ tôi đến cửa hàng để mua bạc nhưng họ dừng bán vì đã phát đủ số phiếu cho khách đến mua rồi. Vậy nên tôi phải mua lại số của một người bên ngoài với giá 100 nghìn đồng một số. Định là mua 1kg thôi nhưng mất tiền mua số rồi nên tôi rủ cả anh trai và chị gái mua chung 5kg bạc. Ai cũng nghĩ sẽ còn tăng tiếp”, anh Thanh nói.

Tuy nhiên, sau khi mua xong, giá bạc liên tục giảm. Ngày 5/11, giá bạc giảm xuống chỉ còn 49,5 triệu đồng/kg, anh Thanh lỗ tới 7,1 triệu đồng/kg. Sau đó, giá bạc cứ lên lên xuống xuống khiến anh Thanh đứng ngồi không yên. Cả nhà quyết định khi nào hoà vốn sẽ mang bạc đi bán.

“Anh trai tôi bảo, vàng xuống thì còn giữ lại vài năm cho con làm của hồi môn được chứ bạc mà xuống vèo một cái như cú tăng mạnh rồi giảm sâu 11 năm trước thì chỉ mang ra mà chặn giấy. Nghĩ vậy nên tôi càng sốt ruột. May quá sáng nay mở mắt thấy bạc tăng mạnh, giá mua vào lên tới 57,3 triệu đồng/kg nên tôi mang bán cho nhẹ đầu”, anh Thanh kể.

Nhiều người thấy bạc tăng nhanh liền đi bán chốt lời, một số lại mua vào với số lượng lớn.

Thấy giá bạc tăng nhanh, tận dụng giờ nghỉ trưa, anh Thanh liền mang toàn bộ 5kg bạc đi chốt lời thì bất ngờ giá giảm, cửa hàng mua vào chỉ còn 56,7 triệu đồng/kg, vừa hoà vốn nhưng anh vẫn bán.

Cũng mang 20 lượng bạc đi bán, chị Trang (Hà Nội) cho biết, số bạc này chị mua từ đầu năm với giá 1,3 triệu đồng/lượng. Bây giờ, cửa hàng mua vào với giá 2,13 triệu đồng/lượng, chị có số lãi tổng cộng là 16,6 triệu đồng.

“Đợt đấy bạn bè rủ nhau mua bạc, tôi cũng thử mua lấy một ít xem sao nhưng bạc hơi cồng kềnh, tăng giảm cũng theo giá vàng nên hôm nay tôi bán bạc đi mua vàng, cất cho gọn”, chị Trang nói.

Một người mang hàng chục cân bạc đi bán.

Theo quan sát của phóng viên tại một số cửa hàng kinh doanh bạc lớn, lượng khách đến giao dịch rất đông, chủ yếu khách mang bạc đến bán với số lượng từ vài chục lượng cho đến vài chục cân. Lượng khách đi mua ít hơn khách đến bán, cá biệt có 1 khách nam đến mua tới 150kg bạc với giá 59,6 triệu đồng/kg.

Như vậy, từ sáng đến chiều, người mua 150kg bạc ở mức đỉnh lỗ tới 405 triệu đồng do giá bạc quay đầu giảm cùng với chênh lệch giữa mua vào và bán ra của cửa hàng ở mức cao.

Trong khi khu vực mua bán vàng vắng vẻ thì khu vực mua bán bạc lại nhộn nhịp bất ngờ.

Cập nhật giá bạc

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, lúc 8 giờ, Phú Quý niêm yết giá bạc miếng 1 lượng ở mức 2,150-2,216 triệu đồng/lượng (mua – bán); bạc thỏi có giá 57,333-59,093 triệu đồng/kg (mua – bán).

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,142-2,208 triệu đồng/lượng (mua – bán); bạc thỏi có giá 56,27-57,98 triệu đồng/kg (mua – bán).

Sacombank – SBJ cũng điều chỉnh vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc hôm nay ở mức 2,091 – 2,142 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá bạc thế giới tại thời điểm lúc 9h15, giá bạc giao ngay đã tăng vọt lên 57,61 USD/ounce, cao chưa từng có.

Đến 15 giờ, giá bạc quay đầu giảm mạnh khi giá bạc thế giới rời mốc 57 USD/ounce và rơi xuống mức 56,86 USD/ounce.

Bạc Phú Quý cũng giảm giá bạc miếng còn 2,137-2,203 triệu đồng/lượng (mua – bán) và bạc thỏi còn 56,986-58,746 triệu đồng/kg (mua – bán).