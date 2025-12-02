Thử thách ăn bánh rán 80 giây kết thúc bằng thảm kịch

Theo truyền thông Mỹ, nạn nhân đầu tiên là Travis Malouf, người đã qua đời tại thành phố Denver trong lúc tham gia thử thách ăn một chiếc bánh rán phủ đường nặng khoảng 250g trong vòng chưa đầy 80 giây tại chuỗi tiệm bánh nổi tiếng của Mỹ là Voodoo Doughnuts.

Theo các nhân chứng, Malouf đã cố gắng ăn chiếc bánh càng nhanh càng tốt, nhưng thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng và khiến anh tử vong do ngạt thở.

Chị Julia Edelstein, người chứng kiến sự việc, cho biết chiếc bánh rán mà Malouf nhận được "có kích thước chẳng khác gì một chiếc bánh ngọt nhỏ" và đây là một phần của cuộc thi lâu đời tại cửa hàng. Những ai hoàn thành thử thách sẽ được tặng bánh miễn phí kèm theo huy hiệu chiến thắng.

Hình ảnh tại một cuộc thi ăn nhanh.

Theo Edelstein, Malouf đã bẻ đôi chiếc bánh và bắt đầu ăn với quyết tâm rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ đến khi quá muộn, mọi người mới nhận ra có điều gì đó bất thường thực sự đang xảy ra.

"Nhìn người khác tham gia thử thách ăn uống, bạn cứ tưởng họ đang gắng sức bình thường, nhưng thực chất đó có thể là dấu hiệu của sự đau khổ. Không ai nhận ra tình huống nguy hiểm cho đến khi đã quá trễ", Edelstein nghẹn ngào chia sẻ.

Ngay sau đó, Malouf ngã quỵ. Hai khách hàng có mặt đã cố giữ anh và tiến hành sơ cứu trong khi những người xung quanh gọi cấp cứu. Dù đội cứu thương nhanh chóng có mặt, Malouf vẫn được tuyên bố đã tử vong ngay tại hiện trường. Sau vụ việc, Voodoo Doughnuts đã lập tức dừng tổ chức cuộc thi này.

Bi kịch của Malouf xảy ra gần như cùng thời điểm với cái chết của Caitlin Nelson, 20 tuổi, sinh viên Đại học Sacred Heart ở Fairfield, bang Connecticut. Cô đã không qua khỏi sau khi bị nghẹn trong một cuộc thi ăn bánh kếp do trường tổ chức.

"Chúng tôi không làm điều gì nguy hiểm cả, chỉ ra ngoài để vui vẻ. Không ai có thể nghĩ rằng nó lại kết thúc như vậy", Edelstein nói trong sự xúc động.

Đáng buồn thay, đây không phải là những trường hợp hiếm hoi. Năm 2016, một người đàn ông Nhật Bản 28 tuổi đã tử vong sau khi cố gắng ăn hết năm viên sushi trong vòng ba phút tại thành phố Hikone. Anh bất tỉnh ngay tại sự kiện và qua đời ba ngày sau đó tại bệnh viện.

Theo Daily Express, những cái chết đau lòng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các cuộc thi ăn nhanh. Dù chỉ mang tính giải trí, việc ép cơ thể ăn một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn có thể dẫn tới những rủi ro chết người, như nghẹn, ngừng tim hoặc tổn thương hệ hô hấp nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế kêu gọi ban tổ chức và người tham gia cần nâng cao ý thức an toàn, thậm chí nên xem xét chấm dứt các hình thức giải trí có nguy cơ gây chết người, để những cuộc vui không phải đổi lấy bằng sinh mạng.