'Big 4' ngân hàng nhập cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm

Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank vừa đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động bao gồm tại quầy và trực tuyến. Trước đó từ đầu tháng, Vietinbank là "ông lớn" quốc doanh đầu tiên tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm cho khách gửi trực tuyến.

Với đợt điều chỉnh này, lãi suất khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại các ngân hàng quốc doanh lên ngang với giai đoạn cuối năm 2023, còn lãi suất kỳ hạn ngắn vẫn thấp hơn khoảng 0,5% so với thời điểm này.

Cụ thể, Vietcombank, BIDV và VietinBank áp dụng biểu lãi suất tại quầy giống nhau. Khoản tiền gửi 12 tháng nâng lên mức 5,2%; 6-9 tháng lên 3,5%; còn 1 tháng và 3 tháng lên 2,1-2,4% một năm.

Với khách gửi tại quầy, Agribank cũng áp mức lãi suất 5,2% cho kỳ hạn 12 tháng, các kỳ hạn ngắn còn lại cao hơn 0,3% so với ba ngân hàng quốc doanh.

Trên kênh trực tuyến (gồm gửi qua ứng dụng hoặc web), đa phần lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng tại 4 nhà băng này đều cao hơn so với khi gửi tại quầy. Song, mức lãi suất 12 tháng trở đi lại thấp hơn, dao động từ 4,7-5,3% một năm.

Giao dịch tại một ngân hàng quốc doanh tại TP HCM, chiều 3/6.. Ảnh: Quỳnh Trần

Đà tăng lãi suất tiết kiệm lan rộng từ hai tháng trở lại đây, đặc biệt mạnh hơn ở nhóm ngân hàng top dưới. Một số đơn vị như PVComBank, NCB có chương trình tặng lãi suất, theo đó ghi nhận mức lãi trên 8% cho khoản tiền gửi 12 tháng, chỉ số tiền gửi vài trăm triệu đồng.

Tại kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, một số đơn vị áp dụng mức trần 4,75%. Còn với kỳ hạn 12 tháng, ngày càng nhiều nhà băng sẵn sàng trả trên 6% một năm.

Chuyên gia Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP HCM) đánh giá đợt tăng lãi suất chủ yếu mang tính mùa vụ, đáp ứng nhu cầu giải ngân tín dụng dịp cuối năm. Theo ông, chính sách tiền tệ vẫn phải duy trì như hiện tại để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm sau. Song, áp lực tỷ giá lớn khiến một số thời điểm, các ngân hàng phải tăng lãi suất.

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm trong xu hướng đi lên vài tháng nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng dần nhích lên. Lãi suất các khoản vay mới, ghi nhận tại một vài đơn vị tăng khoảng 0,5-1% so với tháng trước, nhiều ngân hàng lớn gần đây dừng các chương trình ưu đãi cho vay giá rẻ với người mua nhà. Tại một vài nhà băng tư nhân, lãi suất cho vay thả nổi cũng dần rục rịch tăng.